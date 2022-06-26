В российскую армию будут брать контрактников сразу после школы. Госдума меняет закон

Новый источник пополнения армии

На сайте министерства обороны России указано, что число призывников, направляемых в войска непосредственно после завершения обучения в школе, сейчас не превышает 5%. Остальные как правило имеют отсрочку. Новый законопроект позволяет рекрутировать их и по контракту.

О снижении образовательного ценза для впервые поступающих в армию молодых людей в изначальной версии законопроекта, который Госдума одобрила в первом чтении, ничего не говорилось. Эту поправку внес ко во второму чтению глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия"). В пояснениях говорится, что поправка направлена на "расширение базы комплектования" вооруженных сил РФ.

Она предусматривает, что мужчина со средним общим образованием (11 классов школы) может поступить на службу в вооруженные силы и Росгвардию по контракту, даже если он никогда не служил в армии. По действующему закону, это разрешено только при наличии среднего профессионального образования - тем, кто закончил техникумы, колледжи и другие средние специальные учебные заведения. Срок обучения в них после 9 класса обычно на год-два дольше, чем в средней школе, и выпускники, соответственно, старше.