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В пути загорелся экскурсионный автобус

rus.postimees.ee
В пути загорелся экскурсионный автобус
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Спасатели. Фото иллюстративное.
Спасатели. Фото иллюстративное. Фото: Mati Määrits/Lõuna-Eesti Postimees

В волости Сетомаа в субботу, 25 июня, днем загорелось моторное отделение рейсового автобуса.

В Центр тревоги сообщение о горящем транспорте поступило в 14.55. Вблизи Вярска в деревне Лоботка загорелось моторное отделение экскурсионного автобуса, огонь охватил также один отсек для запасного колеса. 

Никто в пожаре не пострадал, спасатели быстро потушили автобус, сообщил Lõuna-Eesti Postimees дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра. 

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