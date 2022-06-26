В волости Сетомаа в субботу, 25 июня, днем загорелось моторное отделение рейсового автобуса.
В пути загорелся экскурсионный автобус
В пути загорелся экскурсионный автобус
В Центр тревоги сообщение о горящем транспорте поступило в 14.55. Вблизи Вярска в деревне Лоботка загорелось моторное отделение экскурсионного автобуса, огонь охватил также один отсек для запасного колеса.
Никто в пожаре не пострадал, спасатели быстро потушили автобус, сообщил Lõuna-Eesti Postimees дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.