Фото ⟩ Водитель без прав сбил велосипедистку, испугался и врезался в каменную ограду школы

В Тарту на улице Ванемуйзе вчера, 25 июня, около 22:00 произошел странный инцидент, когда водитель фургона начал выезжать от пиццерии, но в это же время по улице в сторону города на велосипеде ехала девочка и произошло столкновение, которое, к счастью, закончилось без серьезных последствий.