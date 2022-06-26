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Фото ⟩ Водитель без прав сбил велосипедистку, испугался и врезался в каменную ограду школы

rus.postimees.ee
Водитель без прав сбил велосипедистку, испугался и врезался в каменную ограду школы
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ДТП в Тарту.
ДТП в Тарту. Фото: Jürgen Puistaja

В Тарту на улице Ванемуйзе вчера, 25 июня, около 22:00 произошел странный инцидент, когда водитель фургона начал выезжать от пиццерии, но в это же время по улице в сторону города на велосипеде ехала девочка и произошло столкновение, которое, к счастью, закончилось без серьезных последствий.

Велосипедистка упала, но серьезных повреждений не получила. Но водитель был так напуган случившимся, что вдавил педаль газа в пол и на большой скорости задним ходом пересек улицу, пока не протаранил каменный забор у здания школы, пишет Tartu Postimees.

К счастью, на пути автомобиля никого не оказалось и никто не пострадал. Водитель фургона был трезв, но у 21-летнего молодого человека нет водительских прав. В его отношении начато производство о проступке.

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