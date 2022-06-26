В Тарту на улице Ванемуйзе вчера, 25 июня, около 22:00 произошел странный инцидент, когда водитель фургона начал выезжать от пиццерии, но в это же время по улице в сторону города на велосипеде ехала девочка и произошло столкновение, которое, к счастью, закончилось без серьезных последствий.
Фото ⟩ Водитель без прав сбил велосипедистку, испугался и врезался в каменную ограду школы
Водитель без прав сбил велосипедистку, испугался и врезался в каменную ограду школы
Велосипедистка упала, но серьезных повреждений не получила. Но водитель был так напуган случившимся, что вдавил педаль газа в пол и на большой скорости задним ходом пересек улицу, пока не протаранил каменный забор у здания школы, пишет Tartu Postimees.
К счастью, на пути автомобиля никого не оказалось и никто не пострадал. Водитель фургона был трезв, но у 21-летнего молодого человека нет водительских прав. В его отношении начато производство о проступке.
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