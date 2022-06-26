Сегодня, 26 июня, утром в Центр тревоги поступило сообщение, что в ледовом холле Тондираба в Таллинне произошла утечка аммиака. В помещении компрессорной на крыше произошла утечка водного раствора аммиака. Спасатели устранили утечку. Загрязнение не распространилось за пределы здания.
Ледовый холл Тондираба окружили спасатели: произошла утечка аммиака
В 8.23 спасатели получили сообщение об утечке аммиака в ледовом холле Тондираба в Таллинне. Химико-спасательная команда, прибывшая на место происшествия, вошла в помещение компрессорной на крыше здания и ликвидировала утечку. Протекшее вещество также попало на нижние этажи здания, которые покрыли абсорбентом.
Команда спасателей для оценки ситуации провела измерения, первичные измерения в помещении показали 1000ppm. В помещение спасатели попали с помощью спасательной машины с лестницей и утечка была прекращена. Вытекшее вещество площадью 20 м2 было покрыто абсорбентом, собрано в контейнер и утилизировано. Опасное вещество не вытекало за пределы объекта и не представляло опасности для окружающих людей и окружающей среды.
Утечка была устранена в 10.51.
На происшествие отреагировали спасательные команды Кесклинна, Копли, Ласнамяэ, Лиллекюла и Пирита, а также химический прицеп спасательных команд Кесклинна и Лиллекюла. В инциденте никто не пострадал. Безопасность спасателей обеспечивали специальные костюмы и средства защиты органов дыхания.