Ледовый холл Тондираба окружили спасатели: произошла утечка аммиака

В 8.23 ​​спасатели получили сообщение об утечке аммиака в ледовом холле Тондираба в Таллинне. Химико-спасательная команда, прибывшая на место происшествия, вошла в помещение компрессорной на крыше здания и ликвидировала утечку. Протекшее вещество также попало на нижние этажи здания, которые покрыли абсорбентом.

Команда спасателей для оценки ситуации провела измерения, первичные измерения в помещении показали 1000ppm. В помещение спасатели попали с помощью спасательной машины с лестницей и утечка была прекращена. Вытекшее вещество площадью 20 м2 было покрыто абсорбентом, собрано в контейнер и утилизировано. Опасное вещество не вытекало за пределы объекта и не представляло опасности для окружающих людей и окружающей среды.

Утечка была устранена в 10.51.