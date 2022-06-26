NYT рассказала о роли ЦРУ и спецназа США в войне в Украине

Большая часть работы по координации помощи Украине ведется на базах в Германии, Франции и Великобритании, но некоторые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) действуют и в Киеве, где занимаются передачей Украине "огромных объемов" разведданных от США, передает DW со ссылкой на NYT.

Кроме того, на территории Украины либо остались работать, либо периодически приезжают в страну "коммандос" из других стран НАТО, рассказали газете трое американских чиновников. По словам собеседников газеты, эти специалисты не находятся на передовой рядом с украинскими войсками, а консультируют военных из штабов в других частях страны или удаленно по зашифрованной связи.

Ускоренное обучение украинских солдат работе с американской техникой

Хотя официально США не признают, что ЦРУ действует в Украине, этот факт хорошо известен российской разведке, пишет NYT. "Их присутствие в стране намекает на масштаб секретных усилий по помощи Украине и риски, на которые идет Вашингтон и его союзники", - отмечет издание.

Вскоре после российского вторжения 10-я группа армейского спецназа США, которая до этого обучала военнослужащих на западе Украины, создала в Германии группу планирования для координации поставок военной техники. Помощь направлена на спасение этих поставок от возможных ракетных ударов со стороны России, рассказала сотрудница министерства обороны США Кристин Вормут. Всего в Европе существует порядка 20 подобных ячеек, пишет NYT.