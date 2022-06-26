Инициатива за гражданскую зарплату не набрала необходимое количество подписей

Эстония на втором месте по доле подписавших инициативу среди населения, эстоноземельцы также активнее всего использовали аутентификацию с помощью ID-карты.

По предварительным данным, из 27 стран поступило 296 365 подписей, в том числе из Эстонии 2592. Сбор подписей завершился в полночь на 26 июня по центральноевропейскому времени- подписей поступило примерно на 11 тысяч больше, чем в период 2013-2014 – тогда из 28 стран ЕС поступило 285 042 подписи.

Если за прошлую общеевропейскую кампанию в поддержку гражданской зарплаты Эстония была на третьем месте по доле подписавших среди населения, то в этот раз она была на втором. По словам местного координатора кампании Яануса Нурмоя, не хватило всего 16 подписей, чтобы доля подписей среди населения Эстонии была той же, что и у миллиона подписей на все население ЕС.

«Можно сказать также, что если бы по всему ЕС люди так же активно ставили подписи, как в Словении, Эстонии, Латвии и Испании, подписей было бы чуть больше миллиона – 1 025 750», - добавил Нурмоя.

Из Эстонии поступило меньше подписей, чем 9 лет назад — тогда число подписей составило около 4900 и превысило национальный барьер. В этот раз национальный барьер в 4935 подписей не был превышен, но Эстония заняла седьмое место по достижению барьера. Барьер превысили Испания, Словения, Италия и Германия, к нему были также близки Латвия и Греция.

Чтобы ее приняли к рассмотрению, инициатива в поддержку гражданской зарплаты должна набрать миллион подписей и не менее семи стран должны превысить национальный барьер. Барьеры связаны с репрезентацией стран в Европейском парламенте. Эти пропорции не совпадают с пропорцией населения.

Эстония отчетливо опередила остальных по одному показателю — доле использовавших аутентификацию с помощью ID-карты (47,12 процента). Больше всего использовавших ID-аутентификацию в Италии (13 607 подписей), за ней следовала Эстония (1391 подпись).