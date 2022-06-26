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Галерея ⟩ В Таллинне за два часа полиция поймала десяток пьяных водителей

rus.postimees.ee
В Таллинне за два часа полиция поймала десяток пьяных водителей
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В Таллинне на Мяннику-теэ в воскресенье, 26 июня, утром полиция проверяла водителей на трезвость и поймала большое количество нетрезвых нарушителей. 

В течение двух часов полиция поймала около десятка водителей, которых подозревают в нетрезвом вождении. 

За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии задержаны 36 нетрезвых водителей. По предварительным данным, у троих задержанных выявлены признаки употребления наркотиков, а у остальных алкоголя.

За 23 и 24 июня на трезвость проверили более 24 000 водителей, из них у 133 водителей выявили признаки употребления алкоголя, а у шестерых — наркотиков. Год назад за праздники задержали 81 нетрезвого водителя.

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