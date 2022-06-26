«Пора останавливаться». Что происходит в Калининграде после запрета транзита

Однако морские перевозки обходятся бизнесу дороже, чем сухопутные. Кроме того, три железнодорожных парома, по данным оператора линии Балтийск - Усть-Луга, до конца июля загружены на 100%. Четвертое судно - теплоход "Урса Майор" - возит контейнеры и фуры. Оно загружено на 10% и может перевозить еще до пяти тысяч контейнеров в месяц, сообщало ТАСС со ссылкой на компанию-оператора "Оборонлогистика". В эксклаве рассчитывают на субсидирование паромной линии из федерального бюджета и "конкурентоспособные тарифные условия для железнодорожных грузоперевозок" товаров, не попавших под запрет. В Калининградской торгово-промышленной палате ситуацию не комментируют.

Ажиотаж в строительных гипермаркетах Калининграда

После 10 июля под ограничения попадает в том числе цемент - проблемы с поставками этого товара наблюдались в Калининградской области еще до запрета на транзит. После решения Литвы стало известно, что в Калининграде приостановил работу бетонный завод, входящий в группу компаний "Томас Бетон". Ее владелец Игорь Плешков заявил, что такое решение принято из-за нехватки цемента.

В интервью DW предприниматель высказал мнение, что экономическое давление со стороны ЕС на Россию будет расти. "Я прекрасно понимаю философию Евросоюза. Я прекрасно понимаю, что они делают. Они пытаются максимально, всеми правдами и неправдами, всеми доступными способами достучаться до Кремля, что хватит заниматься мракобесием, пора останавливаться", - отметил предприниматель.