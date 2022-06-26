Раллист Отть Тянак (Hyundai) в воскресенье был вынужден в последний день ралли в Кении прекратить участие, пишет Postimees.
Тянаку пришлось прекратить участие в ралли в Кении
Тянаку пришлось прекратить участие в ралли в Кении
Тянак начал последний день ралли в Кении с одной целью — набрать на последнем спецучастке максимальное число очков. К сожалению, он не смог добраться до последнего спецучастка, поскольку на 17-м возникли проблемы с ролевым управлением.
Эстонская команда попыталась самостоятельно решить проблему до 18-го спецучастка, но безуспешно. В конце концов, команда сообщила о прекращении участия и отправилась на пункт техобслуживания.
Таким образом, Тянак не набрал в Кении очки и тем самым разрыв с Калле Рованперя в общем зачете серии ЧМ продолжает расти.
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