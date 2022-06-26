Хотя авиасообщение между Хельсинки и Пярну открыто уже больше месяца, в субботу, 25 июня, вечером в Пярнуском аэропорту приземлился первый регулярный рейс, прибывший туда из столицы Швеции Стокгольма, пишет Pärnu Postimees.
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Галерея ⟩ В Пярнуском аэропорту приземлился первый рейс из Стокгольма
В Пярнуском аэропорту приземлился первый рейс из Стокгольма
Житель Швеции Тимоти Камингер, который прилетел с братом на первом рейсе, рассказал, что полет прошел хорошо, и возможность прилететь прямо из Стокгольма в Пярну – это здорово.
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