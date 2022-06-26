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Галерея ⟩ В Пярнуском аэропорту приземлился первый рейс из Стокгольма

Карл Хютт Урмас Луйк
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В Пярнуском аэропорту приземлился первый рейс из Стокгольма
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Lennukilt maha astunud Pärnu Bay Golf Linksi omanik Peter Hunt nentis, et reis läks suurepäraselt.
Lennukilt maha astunud Pärnu Bay Golf Linksi omanik Peter Hunt nentis, et reis läks suurepäraselt. Фото: Urmas Luik

Хотя авиасообщение между Хельсинки и Пярну открыто уже больше месяца, в субботу, 25 июня, вечером в Пярнуском аэропорту приземлился первый регулярный рейс, прибывший туда из столицы Швеции Стокгольма, пишет Pärnu Postimees.

Житель Швеции Тимоти Камингер, который прилетел с братом на первом рейсе, рассказал, что полет прошел хорошо, и возможность прилететь прямо из Стокгольма в Пярну – это здорово.

Камингер сказал, что раньше прилетал в Таллиннский аэропорт, а потом из столицы ехал в Пярну на машине. Он посчитал новый авиарейс удобным вариантом.

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