Галерея ⟩ В Пярнуском аэропорту приземлился первый рейс из Стокгольма

Хотя авиасообщение между Хельсинки и Пярну открыто уже больше месяца, в субботу, 25 июня, вечером в Пярнуском аэропорту приземлился первый регулярный рейс, прибывший туда из столицы Швеции Стокгольма, пишет Pärnu Postimees.