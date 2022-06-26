Дело о международной торговле наркотиками будет рассматриваться в окружном суде

20 октября прошлого года Харьюский уездный суд признал Евгения Медуницу виновным в организации международной торговли наркотиками, а также руководстве преступной организацией и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Мужчина, ранее находившийся на свободе с электронным браслетом, был арестован в зале суда.

Вместе с Медуницей виновными были признаны и члены организованной им группировки, их суд приговорил к различным срокам лишения свободы - от условных сроков до реального лишения свободы сроком до 11 лет. Суд также конфисковал имущество осужденных на общую сумму почти в миллион евро.

Обвинительные приговоры получили члены группировки - Дмитрий Урицкий, Сергей Кузнецов, Сергей Николаев, Роман Веренич, Станислав Николаев, Кирилл Новиков, Сергей Матин, Инга Шемякина и Юлия Кивонен. Единственным полностью оправданным по данному делу остался Олег Голубов.

Ведущий прокурор Таави Перн заявил тогда, что прокуратура довольна приговором, поскольку суд признал девять человек виновными в незаконном обороте 2,2 тонны гашиша на международном уровне.

"Мы также рады, что суд принял решение о конфискации у осужденных почти миллиона евро", — отметил он.