Осенью Таллиннский окружной суд рассмотрит дело о международной торговле наркотиками, поскольку и прокурор, и защитники подсудимых обжаловали решение уездного суда.
Дело о международной торговле наркотиками будет рассматриваться в окружном суде
20 октября прошлого года Харьюский уездный суд признал Евгения Медуницу виновным в организации международной торговли наркотиками, а также руководстве преступной организацией и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Мужчина, ранее находившийся на свободе с электронным браслетом, был арестован в зале суда.
Вместе с Медуницей виновными были признаны и члены организованной им группировки, их суд приговорил к различным срокам лишения свободы - от условных сроков до реального лишения свободы сроком до 11 лет. Суд также конфисковал имущество осужденных на общую сумму почти в миллион евро.
Обвинительные приговоры получили члены группировки - Дмитрий Урицкий, Сергей Кузнецов, Сергей Николаев, Роман Веренич, Станислав Николаев, Кирилл Новиков, Сергей Матин, Инга Шемякина и Юлия Кивонен. Единственным полностью оправданным по данному делу остался Олег Голубов.
Ведущий прокурор Таави Перн заявил тогда, что прокуратура довольна приговором, поскольку суд признал девять человек виновными в незаконном обороте 2,2 тонны гашиша на международном уровне.
"Мы также рады, что суд принял решение о конфискации у осужденных почти миллиона евро", — отметил он.
По словам Перна, суд дал четкий сигнал, что обогащение за счет чужих жизней и здоровья приведет к очень длительному тюремному заключению и утрате имущества, нажитого преступным путем. «Неважно, в какой стране в конечном итоге будут употребляться наркотики, потому что в данном случае гашиш в Эстонии не продавался, а деятельность местного преступного сообщества якобы была направлена на поставку наркотиков в Россию», — пояснил Перн.
«Хотя мы можем быть полностью удовлетворены решением суда, мы не исключаем частичного оспаривания после ознакомления с мотивированным решением», — отметил он тогда.
19 июня 2020 года Верховный суд освободил Евгения Медуницу, находившегося под стражей с 14 декабря 2015 года, применив электронное наблюдение.
Прокуратура обвиняет Медуницу в создании и управлении преступной организацией, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.
Согласно обвинению, банда во главе с Медуницей занималась контрабандой крупных партий гашиша из Марокко в Испанию с 2012 по декабрь 2015 года.
Для перевозки гашиша в Россию использовались различные маршруты, в том числе через Эстонию, отмечает обвинение.
Согласно обвинительному заключению, количество перевозимых за один раз наркотиков обычно составляло порядка нескольких сотен килограммов. Согласно обвинению, банда ввезла в Россию в общей сложности 2,3 тонны гашиша и использовала более дорогие автомобили — ауди, мерседесы и БМВ.
Медуница и несколько предполагаемых членов его банды были арестованы в Испании в декабре 2015 года и переданы Эстонии в феврале 2017 года.