В Таллинне выпал из окна и погиб мужчина

В субботу поздно вечером в Facebook в группе «EZ-дуны!» было опубликовано видео, на котором запечатлено, что на улице Лийвалайа у многоквартирного дома много полиции и скорая помощь. Автор поста заподозрил, что где-то был найден труп, пишет Elu24.

В комментариях у автора уточнили, с чего он взял, что полиция и скорая приехали из-за трупа? На это автор ответил, что видел на месте происшествия синий пакет.

Выяснилось, что автор поста прав. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сказал, что не может подробно комментировать случившееся, но подтвердил, что из окна дома на улице Лийвалайа выпал пожилой мужчина, который скончался на месте от полученных травм.