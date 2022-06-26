В Таллинне на улице Лийвалайа погиб пожилой мужчина, который выпал из окна многоквартирного дома.
В Таллинне выпал из окна и погиб мужчина
В субботу поздно вечером в Facebook в группе «EZ-дуны!» было опубликовано видео, на котором запечатлено, что на улице Лийвалайа у многоквартирного дома много полиции и скорая помощь. Автор поста заподозрил, что где-то был найден труп, пишет Elu24.
В комментариях у автора уточнили, с чего он взял, что полиция и скорая приехали из-за трупа? На это автор ответил, что видел на месте происшествия синий пакет.
Выяснилось, что автор поста прав. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сказал, что не может подробно комментировать случившееся, но подтвердил, что из окна дома на улице Лийвалайа выпал пожилой мужчина, который скончался на месте от полученных травм.
Кейск добавил, что хотя на данный момент нет основания подозревать, что смерть связана с криминалом, тело было отправлено на вскрытие. Другие обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе расследования.