Как парное молоко: смотрите, на каком пляже самая теплая в Эстонии вода

По данным страницы Rannailm, морская вода в Курессааре на пляже Титеранд в воскресенье, 26 июня, по состоянию на 15:00 составляла 27 градусов, передает Saarte Hääl.

Температура воздухе на пляже на один градус больше, то есть 28, и пляжным отдыхом наслаждается сотня людей.

На градус прохладнее вода на пляже канала Анне в Тарту и на Липовой ямке в Нарве. А на побережье Чудского озера в Каукси вода 25 градусов.