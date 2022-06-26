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Как парное молоко: смотрите, на каком пляже самая теплая в Эстонии вода

rus.postimees.ee
Как парное молоко: смотрите, на каком пляже самая теплая в Эстонии вода
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Пляж Титеранд в Курессааре.
Пляж Титеранд в Курессааре. Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

Данные Rannailm подтверждают, что тем, кто любит купаться в теплой воде, стоит отправиться на Сааремаа.

По данным страницы Rannailm, морская вода в Курессааре на пляже Титеранд в воскресенье, 26 июня, по состоянию на 15:00 составляла 27 градусов, передает Saarte Hääl.

Температура воздухе на пляже на один градус больше, то есть 28, и пляжным отдыхом наслаждается сотня людей.

На градус прохладнее вода на пляже канала Анне в Тарту и на Липовой ямке в Нарве. А на побережье Чудского озера в Каукси вода 25 градусов.

Самая холодная для купания вода на данный момент в Таллинне на пляже Какумяэ — 18 градусов.

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