Газовый кризис в России подвергает испытанию солидарность ЕС, предупреждает немецкая коммунальная компания RWE

«Я действительно опасаюсь, что европейская солидарность окажется под значительным давлением, если мы не решим ситуацию до того, как это произойдет», — предупредил Маркус Креббер. Он добавил, что такие страны, как Германия и Нидерланды, которые будут импортировать газ через транспортные суда, могут быть обвинены в умышленном запасе топлива, если к компаниям и домохозяйствам не будут относиться одинаково во всех государствах-членах.

«Я не так беспокоюсь о том, что мы не сможем прийти к соглашению, но лучше обсудить неотложные дела, когда еще есть время, а не тогда, когда горит дом, — сказал Креббер Financial Times. Если это не сделать быстро, мы будем в хаосе».

Крупнейший поставщик электроэнергии в Германии был один из тех, кто больше всего пострадал от резкого падения поставок газа от российского «Газпрома», что вынудило Берлин реализовать экстренный план по перезапуску угольных электростанций, которые вновь открылись из-за дефицита. В настоящее время RWE получает только 40 процентов газа, заказываемого из России.

Комментарии Креббера иллюстрируют опасения в ЕС, что поставки газа могут быть ограничены этой зимой. Международное энергетическое агентство предупредило на этой неделе, что Европа должна подготовиться к полному прекращению поставок российского газа, поскольку Москва принимает ответные меры против санкций, введенных после вторжения в Украину

В четверг Германия сделала шаг вперед к распределению газа, запустив вторую фазу своего плана действий в чрезвычайных ситуациях с газом и предупредив, что будет трудно обеспечить запасы, необходимые для удовлетворения пикового зимнего спроса, если поставки из России не будут восстановлены.