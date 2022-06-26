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Екатерина Миротворцева установила новый эстонский рекорд по ходьбе

BNS
Екатерина Миротворцева установила новый эстонский рекорд по ходьбе
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Екатерина Миротворцева.
Екатерина Миротворцева. Фото: Madis Veltman

На чемпионате Эстонии по легкой атлетике свою пятую золотую медаль по ходьбе на 10 000 метров среди женщин в Эстонии выиграла Екатерина Миротворцева, пишет Postimees.

В воскресенье Миротворцева заметно улучшила рекорд Эстонии, который установила в 2019 году.

Если ее старый рекорд составлял 47.37,82, то новый 46.48,99.

За Миротворцевой следуют Мария Иванова (1:02.40,50) и Полина Симоненко (1:06.11,26).

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