На чемпионате Эстонии по легкой атлетике свою пятую золотую медаль по ходьбе на 10 000 метров среди женщин в Эстонии выиграла Екатерина Миротворцева, пишет Postimees.
Екатерина Миротворцева установила новый эстонский рекорд по ходьбе
Екатерина Миротворцева установила новый эстонский рекорд по ходьбе
В воскресенье Миротворцева заметно улучшила рекорд Эстонии, который установила в 2019 году.
Если ее старый рекорд составлял 47.37,82, то новый 46.48,99.
За Миротворцевой следуют Мария Иванова (1:02.40,50) и Полина Симоненко (1:06.11,26).
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