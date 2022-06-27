Студия Postimees: какие важные для Украины решения могут быть приняты на саммите G7 в Германии?

- Джо Байден, прибыв вчера на саммит «Большой семерки» в Германию, сказал, что Владимир Путин напрасно надеется, что на Западе произойдет раскол. Байден похвалил союзников, которые сплотились и противостояли Кремлю в течение последних четырех месяцев, и выразил уверенность, что так будет продолжаться и впредь, потому что Запад не может позволить остаться этой агрессии безнаказанной. Можно ли сказать, что никакой угрозы раскола Запада, по крайней мере, в части его отношения к войне в Украине действительно не существует?

- Борис Джонсон вчера на саммите «Большой семерки» призвать союзников продолжать поддерживать Киев в борьбе с «путинским варварством». Джонсон также подчеркнул, что не следует советовать украинцам «соглашаться на плохой мир», когда им предлагают отдать куски своей территории в обмен на прекращение огня. Будут ли Украине и впредь адресоваться такие советы? Или, возможно, на фоне российских ударов по жилым районам Киева мотивация советовать Украине пойти на уступки пропадает даже у тех западных политиков, кто раньше делал такие предложения?

- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью британскому телевидению, что Украина может победить в войне до конца года. По его словам, Украина вернется к своим границам 1991 года. Как сказал Буданов, начиная с августа, будут происходить определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что переломный момент в войне начал происходить. О каких определенных событиях, которые должны будут изменить ход войны, может говорить глава украинской разведки?