Теперик: война может быть прекращена только на тех условиях, что устроят народ Украины

- Джо Байден, прибыв вчера на саммит «Большой семерки» в Германию, сказал, что Владимир Путин напрасно надеется, что на Западе произойдет раскол. Байден похвалил союзников, которые сплотились и противостоят Кремлю уже четыре месяца, и выразил уверенность, что так будет продолжаться и впредь, потому что Запад не может позволить остаться этой агрессии безнаказанной. Особенно теплые комплименты Байден сделал Германии и канцлеру Олафу Шольцу. Действительно ли никакой угрозы раскола Запада, по крайней мере, в части его отношения к войне в Украине не существует?

- Можно сказать, что Запад противостоит Кремлю уже четыре месяца, но можно и сказать, что только четыре месяца. Это, что называется, вопрос оценок. Я смотрю на эту ситуацию с точки зрения вопросов безопасности, поэтому я считаю, что прошло только четыре месяца. За эти четыре месяца Запад сумел достигнуть в поддержке Украины таких результатов, которые можно назвать знаменательными.