Теперик: война может быть прекращена только на тех условиях, что устроят народ Украины

Пока этого в Украине не наблюдается. И украинский народ, и украинская армия подтверждают, что Украина готова воевать. Как они говорят, воевать до победного конца, до восстановления Украины в границах 1991 года.
Однако мы не можем знать, насколько хватит еще этого ржавого железа и людей со стороны Российской Федерации, которые идут в Украину огромными массами. Сейчас главная тактика России состоит в том, чтобы пусть помаленьку, но продвигаться вперед, завоевывая совсем небольшие кусочки территории, не обращая внимания на большие потери в своих рядах и используя такие методы ведения войны, которые не просто неуместны в XXI веке, а являются, по сути, варварскими.
- На саммите «Большой семерки» Борис Джонсон и Эмманюэль Макрон договорились об оказании большей помощи Украине в ее войне с РФ. Они сошлись во мнении, что наступил критический момент в развитии конфликта и есть возможность повернуть ход войны в пользу Украины. В отличие от Макрона, настаивающего на необходимости продолжения диалога с Владимиром Путиным, Джонсон после 24 февраля отказался от общения с президентом РФ, которого он называет диктатором. Можно ли сказать, что и среди государств G7, и среди стран НАТО позиция Джонсона сейчас более влиятельна?
- Да, это так. Это можно было наблюдать практически уже с самого начала российского военного вторжения. Февраль-март — это тот период, когда если не глобальное, то региональное лидерство премьер-министра Великобритании вышло на самый заметный фланг информационного фронта. Джонсона поддержали тогда политики в Польше, Литве, Латвии, Эстонии.