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Кая Каллас возглавит эстонскую делегацию на саммите НАТО

BNS
Кая Каллас возглавит эстонскую делегацию на саммите НАТО
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Jānis Laizāns

Со вторника по четверг премьер-министр Кая Каллас вместе с эстонской делегацией примет участие на саммите НАТО в Мадриде.

Эстонскую делегацию возглавит премьер-министр Кая Каллас, в нее войдут министр обороны Калле Лаанет, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть, посол Эстонии, постоянный представитель при НАТО Юри Луйк и посол Эстонии в Мадриде Марийн Ратник.

Темами саммита НАТО станут война в Украине, вступление Финляндии и Швеции в НАТО, а также, возможное усиление обороны стран Балтии.

Каллас иностранным СМИ: при нынешних оборонных планах НАТО Эстония была бы стерта с лица земли

Премьер-министр Кая Каллас заявила Financial Times, что нынешние оборонные планы НАТО означают, что если Россия нападет на Эстонию, то наша страна и культура будут стерты с лица земли. Планы предусматривают, что НАТО не сможет защитить Эстонию с первого дня войны.

Союзники по НАТО не смогут освободить страну, пока не пройдет 180 дней с момента вторжения. Каллас отметила, что прошло более ста дней с тех пор, как Россия объявила о своем вторжении в Украину. «Если сравнивать размеры Украины и стран Балтии, это будет означать полное уничтожение государств и нашей культуры».

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