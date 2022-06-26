Кая Каллас возглавит эстонскую делегацию на саммите НАТО

Эстонскую делегацию возглавит премьер-министр Кая Каллас, в нее войдут министр обороны Калле Лаанет, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть, посол Эстонии, постоянный представитель при НАТО Юри Луйк и посол Эстонии в Мадриде Марийн Ратник.

Темами саммита НАТО станут война в Украине, вступление Финляндии и Швеции в НАТО, а также, возможное усиление обороны стран Балтии.

Каллас иностранным СМИ: при нынешних оборонных планах НАТО Эстония была бы стерта с лица земли

Премьер-министр Кая Каллас заявила Financial Times, что нынешние оборонные планы НАТО означают, что если Россия нападет на Эстонию, то наша страна и культура будут стерты с лица земли. Планы предусматривают, что НАТО не сможет защитить Эстонию с первого дня войны.