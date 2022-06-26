Хотя сезонных рабочих из России по-прежнему официально приветствуют в Великобритании, долгое ожидание визы и неопределенность геополитической ситуации заставили некоторых вербовщиков насторожиться. Это усугубляет нехватку сезонных фермеров, которая уже обострилась после Brexit, пишет Bloomberg.
Британские фермы избегают найма россиян, несмотря на нехватку рабочей силы
Мало того, что фермы вынуждены заменять многих оставшихся воевать украинцев, на которых в прошлом году приходилось две трети сезонных рабочих, но и ряд рекрутинговых компаний блокируют найм из России, которая в прошлом была вторым по величине источником рабочей силы.
Это еще один признак непреднамеренных последствий санкций против России, усугубляющих продовольственную инфляцию и неуверенность. Фермеры сталкиваются с дополнительным бременем обучения неопытных рабочих из более отдаленных стран с риском распространения кризиса стоимости жизни в Великобритании.
Официальная позиция Соединенного Королевства не отражает реалий рынка найма. «Схема сезонных рабочих открыта для всех национальностей, поэтому неправильно говорить, что кому-то отказывают из-за их национальности», — заявил Bloomberg представитель министерства внутренних дел Великобритании.
Тем не менее три крупных поставщика услуг, нанимающих в рамках британской программы сезонных рабочих, похоже, избегают рабочих из России. Четвертый поставщик услуг заявил, что по-прежнему набирает работников из России, но этот процесс замедлился.
На этом фоне половина британских фермеров и производителей продуктов питания ожидают, что в ближайшие шесть месяцев у них возникнут трудности с наймом низкоквалифицированных сезонных рабочих, согласно опросу, проведенному Ассоциацией работодателей.
В этом году правительство Великобритании выдаст дополнительно 10 000 виз для сезонных рабочих, в результате чего будет доступно 40 000 виз для сезонных рабочих.