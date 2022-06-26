Британские фермы избегают найма россиян, несмотря на нехватку рабочей силы

Мало того, что фермы вынуждены заменять многих оставшихся воевать украинцев, на которых в прошлом году приходилось две трети сезонных рабочих, но и ряд рекрутинговых компаний блокируют найм из России, которая в прошлом была вторым по величине источником рабочей силы.

Это еще один признак непреднамеренных последствий санкций против России, усугубляющих продовольственную инфляцию и неуверенность. Фермеры сталкиваются с дополнительным бременем обучения неопытных рабочих из более отдаленных стран с риском распространения кризиса стоимости жизни в Великобритании.

Официальная позиция Соединенного Королевства не отражает реалий рынка найма. «Схема сезонных рабочих открыта для всех национальностей, поэтому неправильно говорить, что кому-то отказывают из-за их национальности», — заявил Bloomberg представитель министерства внутренних дел Великобритании.

Тем не менее три крупных поставщика услуг, нанимающих в рамках британской программы сезонных рабочих, похоже, избегают рабочих из России. Четвертый поставщик услуг заявил, что по-прежнему набирает работников из России, но этот процесс замедлился.

На этом фоне половина британских фермеров и производителей продуктов питания ожидают, что в ближайшие шесть месяцев у них возникнут трудности с наймом низкоквалифицированных сезонных рабочих, согласно опросу, проведенному Ассоциацией работодателей.