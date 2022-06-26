Президент США Джо Байден в воскресенье объявил о проекте G7, который будет конкурировать с огромной инициативой Китая «Новый шелковый путь» или «Пояс и путь», и планирует внести 600 миллиардов долларов в глобальные инфраструктурные проекты в бедных странах
Байден: G7 планирует инфраструктурную программу для бедных стран на 600 миллиардов долларов
«Наша цель вместе с партнерами по G7 — мобилизовать 600 миллиардов долларов инвестиций в глобальную инфраструктуру к 2027 году», — заявил Белый дом незадолго до выступления Байдена.
В отличие от масштабной китайской инициативы «Шелковый путь», предлагаемое финансирование «Большой семерки» в основном будет поступать от частных инвесторов, и поэтому оно не гарантировано.
План направлен на финансирование проектов в странах, которым не хватает дорог и портов и которые до сих пор зависели от китайских инвестиций.
Проект «Один пояс и один путь» распространил влияние Китая по всему миру.
Байден, администрация которого вновь делает упор на активное лидерство США в мире, считает новую инициативу лучше китайской и предсказывает большой успех.
По словам президента США, правительства G7 выделяют лишь ограниченную сумму денег, но в то же время поощряют инвестиции из частного сектора.
По мнению США, их инициатива поможет избежать долговых ловушек и других подобных тактик, используемых Китаем для усиления своего политического влияния в уязвимых странах.
«Мы собираемся предложить вам инвестиции, которые действительно поднимут вашу страну, подстегнут вашу экономику и повлияют на ваш ВВП и население в долгосрочной перспективе», — сказал официальный представитель США, пожелавший остаться неназванным.
Целевые страны инициативы под руководством США находятся в Африке, Южной Америке, а также большей части Азии. По его словам, вторжение России в Украину означает, что инициатива может касаться даже стран Восточной Европы.