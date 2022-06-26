Байден: G7 планирует инфраструктурную программу для бедных стран на 600 миллиардов долларов

«Наша цель вместе с партнерами по G7 — мобилизовать 600 миллиардов долларов инвестиций в глобальную инфраструктуру к 2027 году», — заявил Белый дом незадолго до выступления Байдена.

В отличие от масштабной китайской инициативы «Шелковый путь», предлагаемое финансирование «Большой семерки» в основном будет поступать от частных инвесторов, и поэтому оно не гарантировано.

План направлен на финансирование проектов в странах, которым не хватает дорог и портов и которые до сих пор зависели от китайских инвестиций.

Проект «Один пояс и один путь» распространил влияние Китая по всему миру.

Байден, администрация которого вновь делает упор на активное лидерство США в мире, считает новую инициативу лучше китайской и предсказывает большой успех.

По словам президента США, правительства G7 выделяют лишь ограниченную сумму денег, но в то же время поощряют инвестиции из частного сектора.

По мнению США, их инициатива поможет избежать долговых ловушек и других подобных тактик, используемых Китаем для усиления своего политического влияния в уязвимых странах.

«Мы собираемся предложить вам инвестиции, которые действительно поднимут вашу страну, подстегнут вашу экономику и повлияют на ваш ВВП и население в долгосрочной перспективе», — сказал официальный представитель США, пожелавший остаться неназванным.