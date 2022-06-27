Bloomberg: в России впервые за сто лет наступил дефолт по внешнему долгу

Официального объявления дефолта не случится. Обычно это делают международные рейтинговые агентства, но все они приостановили свою деятельность в России, указывает Bloomberg. При этом с таким объявлением могли выступить держатели бондов, но они пока что пытаются оценить, каковы шансы вернуть все или хотя бы часть своих денег, пишет агентство. Для объявления дефолта кредиторами необходимо, чтобы с этим согласилась четверть держателей облигацией.

Это первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года, когда большевики отказались от долгов царского режима, пишет Bloomberg.

У России есть деньги, но она не может их перевести

В апреле Минфин США не продлил временную лицензию, делавшую исключение из санкций и позволявшую держателям российских облигаций получать платежи от России. Срок действия этой лицензии истек 25 мая. К вечеру 27 мая держатели российских евробондов не получили купонные выплаты почти на 100 млн долларов, после чего начался отсчет 30 дней до объявления дефолта по этим платежам.