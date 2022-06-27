Пн, 27.06.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В ДТП с участием электросамоката пострадал 8-летний мальчик

rus.postimees.ee
В ДТП с участием электросамоката пострадал 8-летний мальчик
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Электросамокат. Иллюстративное фото.
Электросамокат. Иллюстративное фото. Фото: Konstantin Sednev

В воскресенье, 26 июня, на Нарвском шоссе в Таллинне произошло ДТП с участием электросамоката, в котором пострадал ребенок.

Мальчик шел велосипедно-пешеходной дорожке, когда его сбил ехавший на электросамокате неизвестный. От удара ребенок упал. Водитель электросамоката покинул место происшествия.

Медики скорой помощи осмотрели ребенка на месте, после чего родители отвезли его в Таллиннскую детскую больницу.

Ключевые слова
Наверх