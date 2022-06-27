В воскресенье, 26 июня, на Нарвском шоссе в Таллинне произошло ДТП с участием электросамоката, в котором пострадал ребенок.
В ДТП с участием электросамоката пострадал 8-летний мальчик
В ДТП с участием электросамоката пострадал 8-летний мальчик
Мальчик шел велосипедно-пешеходной дорожке, когда его сбил ехавший на электросамокате неизвестный. От удара ребенок упал. Водитель электросамоката покинул место происшествия.
Медики скорой помощи осмотрели ребенка на месте, после чего родители отвезли его в Таллиннскую детскую больницу.
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