Исследование: на рынке труда самым ценным по-прежнему считается диплом Тартуского университета

По мнению респондентов, Тартуский университет дает очень хорошее образование, а диплом об его окончании является самым ценным на рынке труда - самым престижным Тартуский университет назвал 81% из почти 1300 участников опроса, пишет Rus.ERR.

Согласно ответам, прочность репутации университета основывается на надежности, высоком уровне образования и исследований, а также ценности диплома об окончании ТУ на рынке труда. Международное предпринимательское сотрудничество и социальная значимость также рассматриваются как преимущество.