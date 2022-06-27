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Исследование: на рынке труда самым ценным по-прежнему считается диплом Тартуского университета

rus.postimees.ee
Исследование: на рынке труда самым ценным по-прежнему считается диплом Тартуского университета
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Тартуский университет
Тартуский университет Фото: Shutterstock

Весной этого года Kantar Emor в очередной раз организовал среди жителей Эстонии в возрасте 15-60 лет опрос на тему имиджа университетов, который показал, что самым престижным университетом страны, по мнению эстоноземельцев, остается Тартуский университет.

По мнению респондентов, Тартуский университет дает очень хорошее образование, а диплом об его окончании является самым ценным на рынке труда -  самым престижным Тартуский университет назвал 81% из почти 1300 участников опроса, пишет Rus.ERR.

Согласно ответам, прочность репутации университета основывается на надежности, высоком уровне образования и исследований, а также ценности диплома об окончании ТУ на рынке труда. Международное предпринимательское сотрудничество и социальная значимость также рассматриваются как преимущество.

По словам проректора по учебной части ТУ Ауне Валк, репутация университета важна, поскольку будущие студенты, работники и партнеры делают выбор на основе этого, а репутация университета в академических кругах и среди работодателей также учитывается при составлении международных рейтингов.

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