Весной этого года Kantar Emor в очередной раз организовал среди жителей Эстонии в возрасте 15-60 лет опрос на тему имиджа университетов, который показал, что самым престижным университетом страны, по мнению эстоноземельцев, остается Тартуский университет.
Исследование: на рынке труда самым ценным по-прежнему считается диплом Тартуского университета
По мнению респондентов, Тартуский университет дает очень хорошее образование, а диплом об его окончании является самым ценным на рынке труда - самым престижным Тартуский университет назвал 81% из почти 1300 участников опроса, пишет Rus.ERR.
Согласно ответам, прочность репутации университета основывается на надежности, высоком уровне образования и исследований, а также ценности диплома об окончании ТУ на рынке труда. Международное предпринимательское сотрудничество и социальная значимость также рассматриваются как преимущество.
По словам проректора по учебной части ТУ Ауне Валк, репутация университета важна, поскольку будущие студенты, работники и партнеры делают выбор на основе этого, а репутация университета в академических кругах и среди работодателей также учитывается при составлении международных рейтингов.