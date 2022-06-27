Тимоти Снайдер: Путин может устроить голодомор во всем мире

Снайдер называет три причины, по которым в мире не сразу поняли, чем был вызван голод в Украине. Первая - это ошибочный нарратив, существовавший в то время на Западе: "Доминирующим было мнение о том, что Сталин рационален и его план имеет смысл. Людям было трудно понять, что произошел поворот к тирании, к пропаганде, к идеологии".

Второй проблемой было отсутствие журналистов, которые могли бы освещать эту трагедию: "В начале 1930-х годов было очень трудно освещать события в Советском Союзе и, кроме того, в 1932 и 1933 годах репортерам было запрещено посещать советскую Украину".

Наконец, третья причина - это советская пропаганда, называвшая жертв этой трагедии ее виновниками, а зарубежных журналистов и общественных деятелей, которые пытались привлечь внимание к голоду в Украине, - нацистами. "Это оказало охлаждающий эффект, не позволивший людям уделять слишком много внимания этой истории", - объясняет историк.

Голодомор в Украине 1932-1933 годов был "колониальным голодом", говорит Снайдер. "Это была попытка центра захватить периферию. А эта катастрофа стала источником вдохновения для Гитлера. Одной из основных причин, по которой Гитлер начал войну, было желание завоевать Украину и установить контроль над ее плодородными землями. Причина, по которой он решился на это, заключалась в том, что подобное уже сделал Сталин".

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