Торговый центр T1 Mall of Tallinn обновит название и логотип

«Т1 – известный бренд, который по мере обновления центра в ближайшие годы получит и современное наполнение. Используемое до сих пор английское название оставалось посетителям центра незнакомым, а вот Т1 звучит одинаково понятно – и для местных, и для иностранных посетителей. Кроме того, прежнее название попросту перестало соответствовать содержанию Т1, поскольку фокус сместился с одной только торговли – теперь это будет очень многоцелевой центр, где все комфортно сконцентрировано под одной крышей и под именем Т1», - сказал исполнительный директор центра T1 Тармо Хыбе.

В ближайшее время вывески на фасаде здания заменят на новые, а также обновится логотип центра.

Совместно с архитектурными бюро Novarc и KOKO, консалтинговой компанией Lott ja Pojad и другими партнерами Т1 завершил разработку новой концепции и архитектурного решения для центра. Строительные работы начнутся летом, а завершится реновация к концу 2023 года. За это время T1 инвестирует в улучшение функциональности и внешнего вида центра в общей сложности 16 миллионов евро. Согласно новой концепции, центр объединит торговлю, услуги и возможности для отдыха.

Торговля в центре Т1 сконцентрируется на первых двух этажах, где основное внимание будет уделено высококачественной outlet­-торговле с уникальным ассортиментом. Третий этаж центра получит совершенно новый облик и сосредоточится на хобби, спорте и услугах для красоты и здоровья. Четвертый этаж посвящен развлечениям, которые уже сегодня работают очень хорошо – здесь расположились Super Skypark, Cinamon Cinema и популярные рестораны.