Фото ⟩ В волости Харку выставлен на продажу дом для большой семьи

Этот дом выглядит современным снаружи и очень красив внутри. Предложение включает в себя не только жилой дом с прекрасной планировкой, но и земельный участок площадью почти 5009 м2, бревенчатую баню и летнюю кухню.

Фото: KV.EE

На первом этаже особняка находятся большой холл, гардеробная, гостиная, столовая, кабинет, душевая, туалет и подсобное помещение. На втором этаже три большие спальни и две ванные комнаты. Из двух спален и ванной можно выйти прямо на балкон.

KV.EE

На третьем этаже расположено большое мансардное помещение площадью 60 м2 с окном. Его можно использовать как кладовую или комнату для занятий хобби. На заднем дворе находится двухэтажная бревенчатая баня площадью около 60 м2, на первом этаже которой находится большая комната отдыха, паровая баня и душевая. На втором этаже - летняя комната. Кроме того, на участке имеются отдельная летняя кухня и терраса с очагом.

Фото: KV.EE