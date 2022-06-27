Они держались 86 дней, в полном окружении, без боеприпасов, часто без воды, еды и медикаментов. С момента выхода защитников Мариуполя со своих позиций на «Азовстали» и сдачи в плен российским войскам, прошло уже более месяца. Жены пленников создали организацию, призванную ускорить освобождение родных, однако вероятность этого снижается на фоне известий о том, что пленников распыляют по территории России.
Эксклюзив Rus.Postimees ⟩ Жены плененных в Мариуполе украинских бойцов не теряют надежды
В первые дни кремлевские пропагандисты сообщали, что украинские военные переведены в Еленовку, где помещены в следственный изолятор, а тяжело раненных переместили в госпиталь Новоазовска. Оба города Донецкой области находятся под властью российских войск. Предполагалось, что в Еленовке будет скорый обмен военнопленными.
Киевские власти успокаивают украинцев сообщениями, что относительно пленных защитников Мариуполя идет переговорный процесс и будоражить информационный простор сейчас не время.
Однако перспектива увидеть азовсталевцев живыми и невредимыми все более туманна, взволнованы жены и матери плененных бойцов. Прошел месяц, а от их мужей, отцов и сыновей ни слуху, ни духу. С ними нет ни телефонной связи, ни какой-либо информации о том, где они, и что с ними.
С целью ускорения процесса освобождения своих близких, жены бойцов объединились в общественную организацию «Женщины из стали». Как заявляют некоторые из них, в этой организации тысячи людей.
Rus.Postimees удалось пообщаться с тремя. Две Ольги, это жены бойцов полка спецназначения «Азов», и Мария (на фото она посередине) – супруга военнослужащего Национальной гвардии Украины, но из другого подразделения, также базировавшегося в Мариуполе.
О многом побеседовать, конечно, не удалось. Ведь их мужья сейчас в огромной опасности, и когда вырвутся на свободу, неизвестно. Любое лишнее слово может навредить. Поэтому женщины заняты розыском хороших адвокатов и общественной деятельностью, направленной на освобождение своих мужчин. Но в результате беседы мы попытались сформировать портреты защитников «Азовстали».
Видео: интервью с женами бойцов «Азова»
Первая Ольга
«Он просто горел идеей попасть в полк «Азов» и вот уже шесть лет служит там. Он с самого детства имеет патриотические взгляды касательно нашей страны, общается на украинском языке и всегда хотел, чтобы наша страна занимала весомое место в мировой истории», – говорит Ольга, жена 24 летнего бойца полка «Азов» (называть его данные ФИО или позывной девушка отказалась).
Во время «Революции достоинства» ее мужу было 16 лет. В те времена молодой человек начинает интересоваться историей и политикой. Полк «Азов» становится для него неким символом победы украинского духа над угрозой российской оккупации, нависшей в то время над Украиной, которую тогда отождествляла собой администрация беглого Президента Украины Виктора Януковича.
«Последний раз я с ним общалась 19 мая, перед выходом из «Азовстали». Сказал, чтобы я не волновалась, что он меня очень любит и что я буду ждать скорейшего их возвращения», – с грустной улыбкой на лице говорит Ольга.
Мария
25 летний супруг Марии выходец из другого подразделения Национальной гвардии и в первые же дни вторжения России в Украину он получил приказ присоединиться к полку «Азов». Вместе с азовцами боец принимает участие в обороне города.
«24 февраля был приказ заступить на охрану территории города Мариуполя. И все, таким образом он остался, безоговорочно. Это был его осознанный шаг», – говорит Мария.
Телефонная связь Марии с мужем оборвалась вместе с выходом бойцов из «Азовстали». Лишь Катерина, супруга командира полка Азов Дениса Прокопенко смогла пообщаться со своим мужем. Тот разговор был короткий, но дающий надежду, что парни живы.
Кроме прочего, Мария находилась со своим мужем в Мариуполе практически до конца марта. Интенсивность обстрелов города нарастала, и молодая женщина принимает решение выезжать. Это были последние дни, когда из Мариуполя можно было выехать без унизительной и смертельно опасной для нее, как жены военнослужащего, процедуры фильтрационных лагерей.
Вторая Ольга
«Мой муж был участником майдана. Он пошел в Азов, потому что туда в 2014 году мобилизовались многие его друзья и знакомые. Этой был первый такой настоящий добровольческий батальон», – уверена Ольга.
В апреле с группой активистов Ольга посетила Ватикан. Украинцы ездили на аудиенцию к Папе Римскому Франциску. Это была отчаянная попытка убедить понтифика найти третью страну, которая могла бы принять всех защитников «Азовстали», но смелого лидера ни в одной стране мира не нашлось, говорит Ольга. А через несколько дней после римского визита началась эвакуация из Азовстали.
Ситуация крайне тяжелая. Боевики непризнанной квазиреспублики ДНР призывают своих российских кураторов организовать трибунал над защитниками «Азовстали», намекая именно на бойцов полка «Азов». В ДНР, как известно, нет запрета на смертную казнь. Совсем недавно в Донецке провели показной судебный процесс над тремя бойцами морской пехоты – иностранными легионерами, которые сдались в плен еще в начале марта. Всем троим присудили смертную казнь.
Но даже в подобных обстоятельствах в меру своих сил женщины пытаются действовать, что-то делать во спасение своих мужей. Их беспокоит, что «Азовсталь» постепенно уходит с мировой информационной повестки. Чтобы помешать этому, они планируют политические акции и пресс-конференции. Хотя бы ради того, чтобы смерти погибших были не напрасны, говорят девушки.
Ситуация
6 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в плену у российских оккупантов находятся более двух с половиной тысяч защитников «Азовстали». Но точную цифру Зеленский назвать не смог. Среди пленных около двух сотен бойцов полка «Азов», остальные из Морской пехоты, пограничники, полиции и других силовых ведомств Украины.
Украинский военный обозреватель Дмитрий Снегирев в эфире канала «Украина-24» сообщил, что Киеву следует готовиться к длительной и очень сложной процедуре обмена защитников Мариуполя, если таковая вообще возможна. Другими словами, Москва ищет причины, чтобы не менять защитников «Азовстали».
«По нашей информации, часть из них (бойцов полка «Азов» – прим. ред.) переведена в следственный изолятор российского города Рязань. Их фактически распыляют по всей территории Российской Федерации, чтобы сделать невозможным контакты с ними и, соответственно, доступ представителей
международных организаций и иностранных институций, занимающихся военнопленными», – говорит Снегирев.
19 июня прокремлевское информагентство ТАСС сообщило, что командиры полка «Азов» находятся в СИЗО Лефортово в Москве. Как известно, этот следственный изолятор находится под юрисдикцией ФСБ. Скорее всего, жизни защитников «Азовстали» станут предметом торга и давления на страны Запада в интересах кровавой империи. Опыта в этом деле у Москвы не занимать.