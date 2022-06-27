Эксклюзив Rus.Postimees ⟩ Жены плененных в Мариуполе украинских бойцов не теряют надежды

В первые дни кремлевские пропагандисты сообщали, что украинские военные переведены в Еленовку, где помещены в следственный изолятор, а тяжело раненных переместили в госпиталь Новоазовска. Оба города Донецкой области находятся под властью российских войск. Предполагалось, что в Еленовке будет скорый обмен военнопленными.

Киевские власти успокаивают украинцев сообщениями, что относительно пленных защитников Мариуполя идет переговорный процесс и будоражить информационный простор сейчас не время.

Однако перспектива увидеть азовсталевцев живыми и невредимыми все более туманна, взволнованы жены и матери плененных бойцов. Прошел месяц, а от их мужей, отцов и сыновей ни слуху, ни духу. С ними нет ни телефонной связи, ни какой-либо информации о том, где они, и что с ними.

С целью ускорения процесса освобождения своих близких, жены бойцов объединились в общественную организацию «Женщины из стали». Как заявляют некоторые из них, в этой организации тысячи людей.

Rus.Postimees удалось пообщаться с тремя. Две Ольги, это жены бойцов полка спецназначения «Азов», и Мария (на фото она посередине) – супруга военнослужащего Национальной гвардии Украины, но из другого подразделения, также базировавшегося в Мариуполе.