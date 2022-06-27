В мае на портале недвижимости KV.EE было выставлено на продажу 4262 квартиры в Харьюмаа. По сравнению с маем прошлого года количество предложений о продаже квартир уменьшилось на 18%. В этом году за квартиры в Харьюмаа продавцы запрашивали в среднем 3142 евро за квадратный метр, что на 28% больше, чем в прошлом году, передает Kodu.
Факт налицо ⟩ Посмотрите, как за год выросли цены на квартиры в Харьюмаа
Количество предложений о продаже квартир уменьшилось в большинстве волостей Харьюмаа, в том числе и на десятки процентов. На квартирном рынке наблюдается несомненный дефицит, причиной которого является повышенная активность покупателей, чему, в свою очередь, способствовали годы печатания денег и низкие процентные ставки, пишет KV.EE.
Цены на квартиры, выставленные на продажу на портале KV.EE и расположенные во многих волостях Харьюского уезда выросли как минимум на 20%. Средняя цена предложения о продаже 3518 квартир на самом большом квартирном рынке — в Таллинне — составила 3340 евро за квадратный метр. Это на 27% больше, чем год назад.
Больше всего, то есть на 54%, цены предложений квартир на портале недвижимости KV.EE выросли в волости Йыэляхтме, составив в мае 2753 евро за квадратный метр.
Подробнее о том, что происходит на рынке недвижимости, можно прочитать на портале KV.EE.