Факт налицо ⟩ Посмотрите, как за год выросли цены на квартиры в Харьюмаа

В мае на портале недвижимости KV.EE было выставлено на продажу 4262 квартиры в Харьюмаа. По сравнению с маем прошлого года количество предложений о продаже квартир уменьшилось на 18%. В этом году за квартиры в Харьюмаа продавцы запрашивали в среднем 3142 евро за квадратный метр, что на 28% больше, чем в прошлом году, передает Kodu.