Россиянка Софья Сапега, отбывающая шестилетний срок в колонии за администрирование оппозиционного телеграм-канала «Черная книга Беларуси», попросила президента Александра Лукашенко о помиловании. Ранее Лукашенко заявлял, что ему «жалко девчонку», но был готов лишь передать ее в Россию для отбывания наказания.
«На преступления сподвигли молодость и глупость». Россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании
Софья Сапега 22 июня передала ходатайство о помиловании в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле, куда ее перевели из СИЗО три недели назад, рассказал адвокат семьи осужденной Антон Гашинский.
В обращении (текст есть у Би-би-си) 24-летняя заключенная просит президента Лукашенко освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием. «Я лишь хочу быть рядом со своей семьей… Я хочу свободно дышать…», - говорится в ходатайстве.
6 мая суд в Беларуси приговорил Сапегу к шести годам колонии за возбуждение социальной вражды и незаконный сбор сведений о частной жизни чиновников.
Она также должна выплатить 175 тысяч белорусских рублей компенсации морального вреда сотням людей, которые, по мнению суда, пострадали от ее работы в телеграм-канале «Черная книга Беларуси». Там публиковались личные данные белорусских силовиков, чиновников, судей и журналистов государственных СМИ. Сейчас канал заблокирован.
В приговоре (копия резолютивной части есть у Би-би-си) - более 70 имен потерпевших. Каждому Софья должна выплатить от одной до пяти тысяч белорусских рублей. На момент вынесения приговора это было около 70 тысяч долларов (сейчас около 52 тысяч).
Самые большие суммы суд присудил трем истцам - замначальнику витебского отдела полиции Дмитрию Зятеву, председателю суда Мозырского района Анатолию Стрельченко и некой Ирине Кащук (вероятно, судья допустил опечатку и речь идет о майоре милиции Лельчицкого РОВД Инне Кащук).
По словам адвоката семьи Сапеги, таких масштабных приговоров - по количеству потерпевших и размеру присужденного штрафа - до ее дела в Беларуси не было.
Обжаловать приговор Сапега не стала, 17 мая он вступил в силу. В прошении о помиловании она сообщает, что признала вину и выполнила все условия досудебного соглашения со следствием: «давала полные, последовательные, правдивые и признательные показания» и «оказала содействие следствию в раскрытии ряда преступлений, совершенных иными лицами».
Что говорится в прошении о помиловании?
Сапега пишет Лукашенко, что на совершение преступлений ее сподвигли «молодость и глупость», а также неустойчивое психическое и физическое состояние. Она объясняет, что «попала под влияние деструктивно настроенной группы людей», а, находясь за решеткой, «полностью осознала противоправность и незаконность» своих действий и «искренне раскаивается» в них.
В подтверждение своих слов Сапега напоминает, что еще в августе 2021 года записала для телеканала «Беларусь 1» видеообращение к белорусам о «недопустимости совершения противоправных действий». Девушка отмечает, что хотела их прекратить еще до задержания, находясь в Литве, «так как не была с ними согласна уже на тот момент». Потерпевшим она уже принесла извинения.
Россиянка просит белорусского президента проявить снисхождение и поверить в ее исправление, дать ей шанс «на то, чтобы быть полезной обществу, и быть рядом со своими мамой и папой».
Есть ли препятствия к помилованию?
Формальной проблемой для помилования россиянки сейчас остается невыплаченная часть указанной в приговоре суммы. В ходе следствия суд арестовал изъятые у Сапеги 15,4 тысяч белорусских рублей и 11 тысяч российских рублей (371 белорусский рубль), которые пожертвовали после приговора в ее пользу благотворители.
Эти деньги пойдут на погашение той суммы, которую Сапега должна выплатить в качестве компенсации морального вреда «пострадавшим» чиновникам, и госпошлины, следует из ее ходатайства. Таким образом, на данный момент ее долг составляет около 160 тысяч белорусских рублей.
Родители Софьи планировали продать свою квартиру в Лиде, где отбывала домашний арест Софья. Но эти деньги не покроют весь штраф. «Дочь просила прощения за то, что доставила нам столько боли. Но мы семья - в каждой семьей бывает беда», - говорила Би-би-си мать заключенной Анна Дудич.
В положении о порядке помилования в Беларуси говорится, что при рассмотрении ходатайства осужденного принимается во внимание в том числе возмещение ущерба, причиненного преступлением. Ранее адвокат Гашинский говорил Би-би-си, что для помилования необходимо погасить всю указанную в приговоре сумму. Сапега пишет в прошении, что «на сегодняшний день» ни у нее, ни у ее родителей нет денег, чтобы погасить весь долг. Но она "не слагает с себя обязанности" выплатить долг потерпевшим.
К ходатайству приложены личные поручительства. Кто именно поручился за Сапегу, защита не раскрывает. В случае совершения после помилования нового преступления с поручителя могут взыскать до 16 тыс. белорусских рублей (347 тыс. российских).
Ходатайство осужденной администрация колонии должна направить в Комиссию по помилованию. В случае его отклонения, она сможет повторно просить о помиловании через полгода.
Александр Лукашенко 3 июня заявил журналистам, что Сапегу возможно передать России. «Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать», - цитировали его слова белорусские СМИ. «Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая», - говорил он.
16 июня МИД России заявил, что Сапега вправе подать «ходатайство о помиловании и освобождении от уголовной ответственности как лицо, "способствовавшее раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения". Рассмотрение подобных обращений входит в компетенцию президента Белоруссии».
Также в МИД уточнили, что Сапегу могут перевести в Россию для отбывания наказания, но для этого она должна подать соответствующее прошение. Эту возможность она сможет использовать в случае отказа в помиловании. При этом, как говорил Би-би-си адвокат Гашинский, помиловать ее может в случае перевода в Россию и Владимир Путин.
Где сейчас находится Сапега?
Три недели назад Cофью Сапегу этапировали из Гродно в Гомель в женскую колонию ИК-4. В этой колонии отбывают наказание заключенные оппозиционеры - например, одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова.
Адвокат Гашинский говорит, что Софья находится в тяжелом психологическом состоянии. Условия в колонии жесткие, поскольку она проходит по «экстремистской» статье, отметил он.
Единственное свидание с матерью ей дали после приговора в СИЗО. С тех пор ни свиданий, ни телефонных звонков ей не давали.
С чем связано дело Сапеги
Cофья Сапега родилась в России, но выросла в Беларуси, куда переехала ее мать, а затем училась в университете в Вильнюсе, где уже после ареста получила диплом юриста.
Ее задержали 23 мая 2021 года в Минске после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Сапега летела на нем из Афин в Вильнюс вместе с экс-главредом оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, который все еще находится под домашним арестом в Минске и ждет суда.
В июне 2021 года Сапегу перевели из-под стражи под домашний арест. После приговора ее отправили в СИЗО Гродно.
«То, куда она попала - выше ее сил. У меня было ощущение, что она испуганный загнанный зверек. Бесконечно смотрела в глаза и два часа проплакала. Единственное, что она сказала: "Я боюсь себя забыть, ту, какой являюсь". Ей придется измениться в тех [тюремных] условиях», - рассказывала Би-би-си после свидания с дочерью мама Софьи Анна Дудич.
Кого ранее помиловал Лукашенко?
В 2011 году Лукашенко помиловал 11 участников уличной манифестации, прошедшей в Минске в день выборов президента 19 декабря 2010 года.
До этого были помилованы еще 13 заключенных, среди которых не было лидеров оппозиции и осужденных экс-кандидатов в президенты. Вышедшие из колоний участники уличной манифестации сообщили прессе, что в местах заключения их уговаривали, а в некоторых случаях принуждали написать прошения о помиловании.
В 2012 году Лукашенко помиловал оппозиционера Сергея Коваленко. Он был сначала осужден к ограничению свободы по месту жительства за то, что в рождественские дни 2010-го на виду у горожан забрался на новогоднюю елку на главной площади родного Витебска и закрепил на вершине бело-красно-белое полотно. Затем Коваленко обвинили в нарушении правил отбывания наказания и отправили в колонию.
В августе 2015 года за два месяца до президентских выборов Лукашенко помиловал экс-кандидата в президенты Николая Статкевича, избитого и арестованного после протестной акции в день президентских выборов 2010 года. Статкевич был обвинен в организации массовых беспорядков и приговорен к шести с половиной годам лишения свободы.
Помиловал президент Беларуси и белорусских анархистов - Игоря Олиневича и Николая Дедка. Их приговорили к большим тюремным срокам за участие в нападении на здание посольства России в Беларуси в августе 2010 года. Кроме того, Лукашенко помиловал анархистов Евгения Васьковича и Артема Прокопенко, а также Юрий Рубцова - пожилого шофера из Гомеля, выбившего у себя на груди татуировку «Лукашенко, уходи».
Освобождения заключенных по политическим мотивам требовали от Лукашенко международные правозащитные организации, Евросоюз и США, называя это необходимым условием потепления отношений и признания белорусских выборов 2015 года.