«На преступления сподвигли молодость и глупость». Россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании

По словам адвоката семьи Сапеги, таких масштабных приговоров - по количеству потерпевших и размеру присужденного штрафа - до ее дела в Беларуси не было.

Обжаловать приговор Сапега не стала, 17 мая он вступил в силу. В прошении о помиловании она сообщает, что признала вину и выполнила все условия досудебного соглашения со следствием: «давала полные, последовательные, правдивые и признательные показания» и «оказала содействие следствию в раскрытии ряда преступлений, совершенных иными лицами».

Что говорится в прошении о помиловании?

Сапега пишет Лукашенко, что на совершение преступлений ее сподвигли «молодость и глупость», а также неустойчивое психическое и физическое состояние. Она объясняет, что «попала под влияние деструктивно настроенной группы людей», а, находясь за решеткой, «полностью осознала противоправность и незаконность» своих действий и «искренне раскаивается» в них.

В подтверждение своих слов Сапега напоминает, что еще в августе 2021 года записала для телеканала «Беларусь 1» видеообращение к белорусам о «недопустимости совершения противоправных действий». Девушка отмечает, что хотела их прекратить еще до задержания, находясь в Литве, «так как не была с ними согласна уже на тот момент». Потерпевшим она уже принесла извинения.

Россиянка просит белорусского президента проявить снисхождение и поверить в ее исправление, дать ей шанс «на то, чтобы быть полезной обществу, и быть рядом со своими мамой и папой».