Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сегодня и завтра в связи с ожидаемой экстремальной жарой объявил красное предупреждение.
В Латвии объявлено красное предупреждение об экстремальной жаре
В Латвии объявлено красное предупреждение об экстремальной жаре
После летнего солнцестояния погоду в Латвии определяет антициклон. Из-за южных ветров в Латвию поступают более горячие воздушные массы, ветер слабый, облаков мало, дождя нет.
Уже вчера в Вентспилсе столбики термометров поднялись до +32,6 градуса по Цельсию, ожидается, что сегодня и завтра и в других районах температура поднимется до +33 градусов.
В Риге также ожидается экстремальная жара – воздух в городе особенно сильно нагревается днем, а его охлаждение ночью задерживается, так как нагретые здания и улицы способствуют выделению дополнительного тепла в течение ночи. Аналогичная ситуация и в других городах – там жарче, чем в сельской местности.