В Латвии объявлено красное предупреждение об экстремальной жаре

После летнего солнцестояния погоду в Латвии определяет антициклон. Из-за южных ветров в Латвию поступают более горячие воздушные массы, ветер слабый, облаков мало, дождя нет.

Уже вчера в Вентспилсе столбики термометров поднялись до +32,6 градуса по Цельсию, ожидается, что сегодня и завтра и в других районах температура поднимется до +33 градусов.