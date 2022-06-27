Пн, 27.06.2022
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В Латвии объявлено красное предупреждение об экстремальной жаре

BNS
В Латвии объявлено красное предупреждение об экстремальной жаре
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Жара. Иллюстративное фото.
Жара. Иллюстративное фото. Фото: CRISTINA QUICLER

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сегодня и завтра в связи с ожидаемой экстремальной жарой объявил красное предупреждение.

После летнего солнцестояния погоду в Латвии определяет антициклон. Из-за южных ветров в Латвию поступают более горячие воздушные массы, ветер слабый, облаков мало, дождя нет.

Уже вчера в Вентспилсе столбики термометров поднялись до +32,6 градуса по Цельсию, ожидается, что сегодня и завтра и в других районах температура поднимется до +33 градусов.

В Риге также ожидается экстремальная жара – воздух в городе особенно сильно нагревается днем, а его охлаждение ночью задерживается, так как нагретые здания и улицы способствуют выделению дополнительного тепла в течение ночи. Аналогичная ситуация и в других городах – там жарче, чем в сельской местности.

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