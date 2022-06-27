Разочарованный глава команды Hyundai: когда мы вернемся на завод, у нас будет серьезный разговор

«И без слов ясно, что я расстроен гонкой. Мы все очень разочарованы из-за такого результата. Но это мотоспорт: иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. На минувших выходных выявили ряд проблем и работаем над их устранением», - сказал руководитель команды Hyundai Жюльен Монсе.

И если на изнурительной трассе в Кении лишь немногим удалось избежать штрафов, то особенно несчастливой гонка выдалась для Оття Тянака. Уже в самом начале у него начались проблемы с коробкой передач, затем из-за карданного вала пришлось вновь остановиться, а в последний день началась морока с рулевым управлением.

«Из позитивных моментов можно сказать, что Терри и Оливер (Солберг – ред.) довели машины до финиша. Терри Набрал максимум баллов, Оливер же показал, что никогда не сдается», - сказал Монсет.

«У Оття в воскресенье утром была хорошая скорость, он выиграл тестовый заезд, но должен был прервать гонку из-за проблем с рулем. Мы должны серьезно поговорить, когда приедем на завод, и сделать все для того, чтобы выйти на следующий этап в полной готовности».