Робин Гуд, король тех, кто вне закона

Раквереский театр с эмоциональной глубиной и искренней любовью к зрителю сыграл легенду, сошедшую со страниц древних сказаний о герое, который боролся за права бедных и обездоленных. «Робин Гуд» - один из редчайших в наше время масштабных театральных блокбастеров с по-настоящему счастливым финалом.
Появляется всадник – король Ричард. Робин и Марион объявляют ему, что собираются жениться. Муж королевской дочери должен принадлежать к благородному сословию. ! «Преклоните колени, Робин, и я посвящу вас в рыцари», - король уже обнажил меч, чтобы прикосновением к плечу вольного стрелка сделать его дворянином. «Нет, милорд, я не желаю быть рыцарем!» - гордо отвечает Робин. Между властью и народом – пропасть, которую не преодолеть даже женитьбой Робина на принцессе.
«Не хочешь быть рыцарем – так будь королем!» - восклицает ликующий народ. Начинается свадьба; в средневековой Англии на народных свадьбах, а они традиционно проходили в мае, жених и невеста объявлялись майскими королем и королевой. Но у этой реплики есть и второй смысл. В начале спектакля Ведьма пророчила Робину: ты станешь королем. Королем тех, кто вне закона. Королем обездоленных.
Постановка помимо всего прочего пленяет тем, что в ней четко разделены Добро и Зло; ее чистота и ясность сродни очень юному восприятию, но ведь почти в каждом взрослом мужчине продолжает жить мальчишка, а в каждой женщине – мечтательная девочка-подросток. И спектакль оставляет в душе не только восторг, но и печаль, ностальгию по детству, потому что мы не можем уже так, как раньше, воспринимать такие героические и простодушные истории. Тем более, что и сегодня кровь льется, люди погибают, и нет такого героя, о котором мечтали слагатели легенд. Изменилась внешность происходящего, но не изменилась суть. Вспомните одну из баллад Владимира Высоцкого, написанных для фильма «Стрелы Робин Гуда» - в фильм они не вошли, так как бард тогда вызывал у властей такую же злобу, какую вызывал Робин Гуд у Шерифа и принца Джона:
Как у вас там с мерзавцами? Бьют?- Поделом!
Ведьмы вас не пугают шабашем?
Но не правда ли: Зло называется Злом
Даже там - в добром будущем вашем?
И во веки веков, и во все времена
Трус, предатель - всегда презираем.
Враг есть враг, и война все равно есть война,
И темница тесна, и свобода нужна,
Время эти понятья не стерло,
Нужно только поднять верхний пласт,-
И дымящейся кровью из горла
Чувства вечные хлынут на нас.