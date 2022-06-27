Робин Гуд, король тех, кто вне закона

Как в добрые старые времена

Да, заимствовано у Шекспира – но это не в упрек Леннуку, а в похвалу. «Робин Гуд» - откровенно постмодернистская пьеса, построенная на свободном оперировании различными мотивами: в дело пошли и старинные баллады о Робин Гуде, и какие-то сюжетные ходы из фильмов о нем. У каждого из авторов был свой Робин Гуд, но самым захватывающим, романтичным и жизнерадостным фильмом были снятые еще в 1938 году (в цвете!) американцем Майклом Кёртицом «Приключения Робин Гуда» с невероятно популярными тогда актерами Эрролом Флинном (Робин Гуд) и Оливией Де Хэвиленд (Леди Марион). До нас эта картина дошла только в 1950-е годы; она есть в интернете и прекрасно смотрится даже сегодня. Если позволить себе сравнения с кинематографом, то раквереский спектакль ближе всего именно к этой приключенческой картине. Ближе не сюжетно, а своей интонацией, чуточку наивной, чистой и искренней; так же, как и тот фильм, эта постановка прославляет свободолюбие, справедливость, отвагу и готовность постоять за себя, какими бы грозными ни были твои враги. Все, как в добрые старые времена. Недаром же сквозь весь спектакль проходит тоска по доброй старой Англии. А может быть и не Англии.