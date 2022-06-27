Половина жителей Эстонии хотели бы жить после выхода на пенсию в собственном доме

В Эстонии число жителей, мечтающих встретить старость в собственном доме, немного меньше, чем в Латвии и Литве. В Латвии 59%, а в Латвии 52% респондентов хотели бы на пенсии жить в собственном доме.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, рассматривать частный дом как дом своей мечты на пенсии склонны скорее молодые люди. «Пожилые люди, у которых дети разъехались, обычно предпочитают квартиры поменьше, – говорит Ребане. – Дело в том, что дом – это хорошее место для жизни и воспитания детей, но он также требует большого ухода и физических усилий: уборка снега, работа с деревьями, садоводства и строительство».

Поскольку пожилые люди часто лучше знают, что значит жить в собственном доме, они, как правило, на этом этапе своей жизни предпочитают квартиру, ведь им уже не нужно столько жилой площади, как в период воспитания детей.

«Пожилые люди более критично относятся к своему здоровью и физической форме и делают правильный выбор», – говорит Ребане.

В то же время опрос показывает, что более чем десятая часть жителей Эстонии не задумывалась о том, где им было бы хорошо жить в старости. По словам Ребане, это неудивительно.