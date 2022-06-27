50% жителей Эстонии хотят после выхода на пенсию жить в собственном доме. Согласно опросу, проведенному по заказу Luminor в трех странах Балтии, средний показатель составляет 54%.
Половина жителей Эстонии хотели бы жить после выхода на пенсию в собственном доме
В Эстонии число жителей, мечтающих встретить старость в собственном доме, немного меньше, чем в Латвии и Литве. В Латвии 59%, а в Латвии 52% респондентов хотели бы на пенсии жить в собственном доме.
По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, рассматривать частный дом как дом своей мечты на пенсии склонны скорее молодые люди. «Пожилые люди, у которых дети разъехались, обычно предпочитают квартиры поменьше, – говорит Ребане. – Дело в том, что дом – это хорошее место для жизни и воспитания детей, но он также требует большого ухода и физических усилий: уборка снега, работа с деревьями, садоводства и строительство».
Поскольку пожилые люди часто лучше знают, что значит жить в собственном доме, они, как правило, на этом этапе своей жизни предпочитают квартиру, ведь им уже не нужно столько жилой площади, как в период воспитания детей.
«Пожилые люди более критично относятся к своему здоровью и физической форме и делают правильный выбор», – говорит Ребане.
В то же время опрос показывает, что более чем десятая часть жителей Эстонии не задумывалась о том, где им было бы хорошо жить в старости. По словам Ребане, это неудивительно.
«Довольно часто в молодости люди живут в квартире, и только когда они достигают среднего возраста, видят себя живущими в доме до конца жизни, – сказал Ребане. – Однако к тому времени дети вырастают и уезжают из дома, а дом становится слишком большим. Но и в Эстонии растет понимание того, что нельзя всю жизнь жить на одном месте, а следует переезжать в разные районы в соответствии с потребностями разных этапов своей жизни».
Результаты опроса показывают, что мужчины чаще высказывают желание жить в частном доме, чем женщины, особенно в сельской местности. «Жизнь в частном доме часто является своего рода достижением. И зачастую это лучшее место для жизни, – говорит Ребане. – Там больше уединения, и в доме обычно есть сад. Кстати, согласно нескольким исследованиям, люди, имеющие сад, живут в среднем на десять лет дольше, чем те, у кого сада нет. Это объясняется главным образом тем, что люди, имеющие сад, физические более активны и проводят больше времени на свежем воздухе».
Следующим по популярности выбором респондентов после дома была двухкомнатная квартира. 18% жителей Эстонии, 19% жителей Литвы и 15% жителей Латвии хотели бы жить там в старости. Жить в доме престарелых согласны 5% жителей Эстонии, 9% жителей Литвы и 4% жителей Латвии.
Переезд к детям – наименее популярный выбор. В Эстонии и Латвии такой вариант рассматривают только 2% жителей, в Литве – лишь 1%.
Данное исследование провела в апреле этого года по заказу Luminor компания Norstat Latvia. В Эстонии, Латвии и Литве было опрошено более чем по 1000 человек в возрасте 18–74 лет.