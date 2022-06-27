Деньги и образование на эстонском языке: основные проблемы коалиции

Несколько удивительно, что переход на эстоноязычное образование стал одним из самых сложных вопросов. Мнения Партии реформ и «Отечества» в вопросе эстоноязычного образования сходятся, однако соцдемы думают иначе. «До сих пор я думал, что в Эстонии есть только одна партия, которой не нравится идея образования на эстонском языке, но оказалось, что их две», — сказал один член партии «Отечество», ссылаясь на Центристскую партию и СДП.

Вопрос заключается в подготовке учителей

С этим не согласен лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс. По его словам, дело не в принципе, а в деньгах, то есть в подготовке учителей. «Мы также являемся сторонниками образования на эстонском языке», — говорит Ляэнеметс. Соцдемы говорят о дополнительных 50–100 млн евро, которые будут потрачены на подготовку учителей. Без учителей и специальной подготовки образование на эстонском языке останется декларативным.

Партия реформ и «Отечество» смотрят на вещи немного по-разному. Для них это вопрос политической воли. Следует просто сказать, что с этого времени (говорится о начале перехода в 2024/2025 учебном году и достижении полного перехода к 2027/2028 учебному году) обучение ведется на эстонском языке, и все. Может быть, стоит установить конкретные сроки в законе и начать действовать. «Нам нужно вписать это в закон, и караван поедет», — сказал Сеэдер.

На снимке премьер-министр Кая Каллас. Фото: Madis Veltman