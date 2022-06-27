Деньги и образование на эстонском языке: основные проблемы коалиции
Одним из самых сложных вопросов был вопрос о переходе на эстоноязычное обучение
С точки зрения «Oтечества» особенно важно введение образования на эстонском языке
Большие дела можно решать сразу, а не по одному
Переговоры между Партией реформ, «Отечеством» и социал-демократами продолжатся на следующей неделе. В минувшую среду лидеры партий Кая Каллас (ПР), Хелир-Вальдор Сеэдер («Отечество») и Лаури Ляэнеметс (СДП) встречались дважды. Они также провели переговоры в четверг. Поначалу атмосфера была достаточно оптимистичной, поэтому казалось, что можно договориться по всем важным вопросам. Однако этого не произошло, пишет Postimees.
Несколько удивительно, что переход на эстоноязычное образование стал одним из самых сложных вопросов. Мнения Партии реформ и «Отечества» в вопросе эстоноязычного образования сходятся, однако соцдемы думают иначе. «До сих пор я думал, что в Эстонии есть только одна партия, которой не нравится идея образования на эстонском языке, но оказалось, что их две», — сказал один член партии «Отечество», ссылаясь на Центристскую партию и СДП.
Вопрос заключается в подготовке учителей
С этим не согласен лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс. По его словам, дело не в принципе, а в деньгах, то есть в подготовке учителей. «Мы также являемся сторонниками образования на эстонском языке», — говорит Ляэнеметс. Соцдемы говорят о дополнительных 50–100 млн евро, которые будут потрачены на подготовку учителей. Без учителей и специальной подготовки образование на эстонском языке останется декларативным.
Партия реформ и «Отечество» смотрят на вещи немного по-разному. Для них это вопрос политической воли. Следует просто сказать, что с этого времени (говорится о начале перехода в 2024/2025 учебном году и достижении полного перехода к 2027/2028 учебному году) обучение ведется на эстонском языке, и все. Может быть, стоит установить конкретные сроки в законе и начать действовать. «Нам нужно вписать это в закон, и караван поедет», — сказал Сеэдер.
Обучение, подготовка, погружение, анализ — риторика, которoй упрекают соцдемов. Это старая песня, которую поют уже тридцать лет. Денег и учителей всегда не хватает, и этому нет конца. Следует просто принять решение, и тогда последуют действия, именно так это трактуют реформисты и «Отечество». Разговор с ними выглядит очень похожим. Переход на эстоноязычное образование в законе должен быть очень конкретным, чтобы не было места для вариантов «поддержим и обсудим». Однако они не хотят слишком сильно давить на соцдемов, ведь переговоры — это еще и искусство вежливости, и трем сторонам нужно ладить друг с другом.
Образование на эстонском языке чрезвчайно важно
«Сейчас у нас есть историческая возможность сделать это», — сказал Прийт Сибул, генеральный секретарь «Отечества». С точки зрения «Отечества», особенно важно внедрение образования на эстонском языке, потому что это единственное, что можно сделать именно в этой коалиции. Другие вопросы, такие как увеличение детских пособий, чего хочет и «Отечество», можно решать также в другой коалиции, то есть вместе с Центристской партией и EKRE.
Oпределенная чувствительность соцдемов в вопросе языкового погружения понятна. Это единственная, после Центристской, партия, предпринявшая сознательные усилия по привлечению русскоязычного электората. Даже если партия в целом не добилась крупного прорыва среди российского электората, есть несколько историй успеха на индивидуальном уровне: Евгений Осиновский, Катри Райк, Раймонд Кальюлайд. В тот или иной момент всем им удавалось заставить русскоязычных избирателей голосовать за себя.
Хотя образование на эстонском языке стало камнем преткновения, это вовсе не означает, что по другим важным вопросам есть договоренности. В каком-то смысле это тоже логично, потому что большие вопросы можно решать сразу, а не по одному. Это вопросы, связанные с деньгами и бюджетом, и решать их нужно комплексно. Самыми важными пожеланиями здесь являются декларируемое «Отечеством» увеличение детских пособий и желаемое соцдемами увеличение необлагаемого минимума до 800 евро. Ценник каждого составляет порядка 300 миллионов евро.