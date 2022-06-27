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Литва договорилась с ЕК об основных принципах при обсуждении вопроса о транзите в Калининград

BNS
Литва договорилась с ЕК об основных принципах при обсуждении вопроса о транзите в Калининград
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Грузовики на российско-литовской границе в Калининградской области.
Грузовики на российско-литовской границе в Калининградской области. Фото: Postimees

Руководство Литвы в понедельник на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) согласовало основные принципы и основополагающие установки в переговорах о транзите российских грузов в Калининград.

Как сообщил после встречи в президентском дворце советник главы Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис, консультация состоялась в свете обновлений рекомендаций ЕК по реализации санкций.

"Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии", - сообщил журналистам старший советник президента по национальной безопасности.

Он не стал комментировать конкретные принципы и положения.

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