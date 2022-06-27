Литва договорилась с ЕК об основных принципах при обсуждении вопроса о транзите в Калининград

Как сообщил после встречи в президентском дворце советник главы Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис, консультация состоялась в свете обновлений рекомендаций ЕК по реализации санкций.

"Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии", - сообщил журналистам старший советник президента по национальной безопасности.