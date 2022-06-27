Своя грядка в центре Риги: как украинцы ухаживают за клочком земли в Латвии

Идя на встречу, мне было довольно сложно себе представить, как в городе можно воссоздать ту самую дачную, деревенскую тишь да гладь? Ну какой сад-огород может получиться, если все равно вокруг тебя шум машин, поток людей, да и вообще в городе столько дел и так мало времени, кому и зачем нужно приходить и копать грядки?

Я пришла на улицу Тербатас, 78B. Именно тут спрятался тот самый огород большого города.

Когда я шла, то представляла, что увижу какие-то теплицы, возможно, что-то похожее на зимний сад – стеклянные навесы, или какие-то клумбы, но пришла и увидела обычный забор, как будто за ним ничего особенного и нет – какая-то стройка или просто забытое всеми место… Немного разочаровалась, но потом увидела Диту. Мой проводник в мир сада и огорода выглядела очень непринужденно, как-то легко, она не спеша припарковала свой велосипед и пригласила пройти во двор, за тот самый неприметный коричневый забор.