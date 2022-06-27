Этот сезон эстонской спортсменки Лисанн Ильвес, в отличие от прошлого, когда она продемонстрировала мощное развитие, из-за болезней пошел наперекосяк.
Два серьезных заболевания омрачили сезон эстонской легкоатлетки
Отметившая в конце мая свое 22-летие спортсменка вышла в прошлом году на новый уровень. Она установила личный рекорд – 6,66м, стала чемпионкой Эстонии и показывала прекрасные результаты в течение всего сезона.
В этом году Ильвес показала результат 6,52, но ей не хватает стабильности. Защитить в этом сезоне титул чемпионки Эстонии не получилось. С результатом 6,30 она уступила Лийсе-Марии Лусти (6,33) и заняла второе место. Серебряная медалистка преодолела шестиметровую отметку еще дважды.
Прыжки в длину, женщины
1. Лийса-Мария Лусти 6.33
2. Лисанна Ильвес 6.30
3. Эдлин Лисбет Лаур 6.10
«Годы не братья», - коротко прокомментировала Ильвес на стадионе сразу после соревнований, на которых она показала более слабый, чем в прошлом году, результат. Позже, однако, стало ясно, что за этим стоят серьезные обстоятельства.
«Да, нужно успокоиться, потому что в начале года я свалилась с ангиной, а потом еще и подхватила коронавирус. Так что со здоровьем все было совсем не гладко», - сказала Ильвес, отметив, что тяжело переболела коронавирусной инфекцией.
Лисанна Ильвес пережила на чемпионате Эстонии нервные моменты. По итогам двух попыток у нее был записан результат в 4,75 м, что лишало ее надежды на выход в финал. Но в третьей попытке с результатом 6,17 м ей удалось спасти свою шкуру.
У талантливой спортсменки позади второй сезон в университете Небраски (США). Если в прошлом году она завоевывала первые места на разных соревнованиях (как в помещениях, так и на свежем воздухе), то в этом году побед пока еще нет.
«Сезон в помещении прошел мимо, поскольку я прямо в начале года заболела ангиной», - сказала Ильвес, официальный результат которой был записан лишь 29 января – бег на дистанции 200 м с результатом 26,39.
Кульминация университетского сезона должна была состояться две недели назад, когда прошел чемпионат NCAA. Но его эстонка пропустила из-за коронавируса.
Но в целом наша спортсменка довольна жизнью за океаном.
«Всегда можно жаловатсья, но мне тут очень нравится. Тем, у кого есть возможность, я однозначно рекомендую: увидите мир, расширите кругозор», - сказала она.
Несмотря на эти препятствия, наша спортсменка сдаваться не собирается. От этого сезона она надеется получить хоть что-то.
«Теперь я попробую работать дальше. В США я много не выступала, очень хочется начать. Чемпионат Эстонии в классе U23 на подходе, а затем чемпионат Балтии», - подытожила Ильвес.