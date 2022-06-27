Два серьезных заболевания омрачили сезон эстонской легкоатлетки

Отметившая в конце мая свое 22-летие спортсменка вышла в прошлом году на новый уровень. Она установила личный рекорд – 6,66м, стала чемпионкой Эстонии и показывала прекрасные результаты в течение всего сезона.

В этом году Ильвес показала результат 6,52, но ей не хватает стабильности. Защитить в этом сезоне титул чемпионки Эстонии не получилось. С результатом 6,30 она уступила Лийсе-Марии Лусти (6,33) и заняла второе место. Серебряная медалистка преодолела шестиметровую отметку еще дважды.

Прыжки в длину, женщины 1. Лийса-Мария Лусти 6.33 2. Лисанна Ильвес 6.30 3. Эдлин Лисбет Лаур 6.10

«Годы не братья», - коротко прокомментировала Ильвес на стадионе сразу после соревнований, на которых она показала более слабый, чем в прошлом году, результат. Позже, однако, стало ясно, что за этим стоят серьезные обстоятельства.

«Да, нужно успокоиться, потому что в начале года я свалилась с ангиной, а потом еще и подхватила коронавирус. Так что со здоровьем все было совсем не гладко», - сказала Ильвес, отметив, что тяжело переболела коронавирусной инфекцией.

Лисанна Ильвес пережила на чемпионате Эстонии нервные моменты. По итогам двух попыток у нее был записан результат в 4,75 м, что лишало ее надежды на выход в финал. Но в третьей попытке с результатом 6,17 м ей удалось спасти свою шкуру.