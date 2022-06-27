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Смотрите, как игроки «Колорадо» повредили Кубок Стэнли во время празднования

rus.postimees.ee
Смотрите, как игроки «Колорадо» повредили Кубок Стэнли во время празднования
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Кубок Стэнли.
Кубок Стэнли. Фото: Geoff Burke

Главный трофей Национальной хоккейной лиги – Кубок Стэнли – получил вмятину, сообщает «Чемпионат». Форвард «Колорадо Эвеланш» Николя Обе-Кюбель спешил на командное фотографирование и упал на лёд вместе с кубком.

Как выяснилось впоследствии, один край кубка теперь помят.

Напомним, «Колорадо» в шестом матче финальной серии плей-офф обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и завоевал Кубок Стэнли. Обладателем трофея в составе «Эвеланш» стал российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него это лучший сезон в карьере. Валерий набрал 52 (25+27) очка в 62 матчах регулярного чемпионата, а также результативно сыграл в плей-офф — у него 15 (9+6) баллов в 20 играх.

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