Смотрите, как игроки «Колорадо» повредили Кубок Стэнли во время празднования

Напомним, «Колорадо» в шестом матче финальной серии плей-офф обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и завоевал Кубок Стэнли. Обладателем трофея в составе «Эвеланш» стал российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него это лучший сезон в карьере. Валерий набрал 52 (25+27) очка в 62 матчах регулярного чемпионата, а также результативно сыграл в плей-офф — у него 15 (9+6) баллов в 20 играх.