Эстония приняла около 44 000 военных беженцев

На прошлой неделе (20-26 июня) в Эстонию прибыли 1863 военных беженца, в том числе 328 детей, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны, пишет Rus.ERR .

Для 1002 прибывших на прошлой неделе беженцев Эстония является транзитным пунктом.

Всего с конца февраля в Эстонию прибыли 72 904 беженца из Украины, 40,5% которых продолжили путь в другую страну.