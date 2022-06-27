Пн, 27.06.2022
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Эстония приняла около 44 000 военных беженцев

rus.postimees.ee
Эстония приняла около 44 000 военных беженцев
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Украинские беженцы на пароме Isabelle.
Украинские беженцы на пароме Isabelle. Фото: Valda Kalnina

С 27 февраля Эстония приняла 43 909 украинских военных беженцев.

На прошлой неделе (20-26 июня) в Эстонию прибыли 1863 военных беженца, в том числе 328 детей, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны, пишет Rus.ERR.

Для 1002 прибывших на прошлой неделе беженцев Эстония является транзитным пунктом.

Всего с конца февраля в Эстонию прибыли 72 904 беженца из Украины, 40,5% которых продолжили путь в другую страну.

В общей сложности зарегистрировано 28412 ходатайства о предоставлении временной защиты.

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