Департамент здоровья взял пробы воды на пляже Пирита в связи с подозрением на наличие сине-зеленых водорослей. Об этом сообщила районная управа.
Департамент взял пробы: на пляже в Пирита подозревают наличие сине-зеленых водорослей
Департамент взял пробы: на пляже в Пирита подозревают наличие сине-зеленых водорослей
Как сообщили в управе, вода на пляже в Пирита желтоватого цвета и мутная. В понедельник в 9.50 Департамент здоровья взял пробы на наличие сине-зеленых водорослей. Результаты будут обнародованы не позднее вечера 28 июня.
По словам ученого Морского института, на море уже видны признаки цветения. При благоприятных погодных условиях сине-зеленые водоросли, скорее всего, достигнут пляжей.
На пляже поднят фиолетовый флаг, означающий, что вода загрязнена и купаться не рекомендуется. Настоятельно не рекомендуется купаться детям, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом. В настоящее время вода на пляже Пирита прогрелась до 21 градуса.
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