Департамент взял пробы: на пляже в Пирита подозревают наличие сине-зеленых водорослей

Как сообщили в управе, вода на пляже в Пирита желтоватого цвета и мутная. В понедельник в 9.50 Департамент здоровья взял пробы на наличие сине-зеленых водорослей. Результаты будут обнародованы не позднее вечера 28 июня.

По словам ученого Морского института, на море уже видны признаки цветения. При благоприятных погодных условиях сине-зеленые водоросли, скорее всего, достигнут пляжей.