Суд досрочно освободил госизменника Владимира Вейтмана

В своем решении от 7 июня Вируский уездный суд отмечает, что Вейтмана можно на оставшуюся часть срока наказания перевести под пробационный надзор и что электронный надзор будет в его отношении более эффективным, чем отбывание оставшегося срока в тюрьме.

30 октября 2013 года уездный суд признал бывшего сотрудника полиции безопасности Владимира Вейтмана виновным в государственной измене, сборе и передаче внутриведомственной информации, а также в выносе из охраняемой зоны учреждения засекреченных носителей информации. Суд приговорил его к лишению свободы на 15 лет.

Суд также конфисковал у Вейтмана 120 000 евро полученных преступным путем средств и в рамках гражданского иска приговорил его к уплате 65 520 евро. Суд также конфисковал квартиру и автомобиль Вейтмана.

Госпрокуратура обвинила Вейтмана в том, что в период 2002-2011, когда он ушел на пенсию из полиции безопасности, он собирал засекреченную информацию и неоднократно передавал ее Службе внешней разведки РФ (СВР).

По данным КаПо, Вейтмана мотивировала прежде всего денежная выгода, но свою роль сыграло также недовольство рабочими обязанностями и карьерой.

Вейтман работал в Полиции безопасности в период 1994–2011. Ранее, в период 1980–1991, он работал в КГБ.

Материалы дела Вейтмана были засекречены на полвека.

В соответствии с законом о государственной тайне и засекреченной внешней информации степени секретности государственной тайны в порядке возрастания — ограниченная, конфиденциальная, секретная и совершенно секретная.

Максимальный срок засекречивания составляет 75 лет, если информация может подвергнуть опасности жизни задействованных в разведке людей или полицейских агентов. Информация рассекречивается, если прошло 20 лет после смерти находящегося под защитой лица, но не ранее, чем через 50 лет со дня засекречивания.