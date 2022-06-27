Вируский уездный суд в начале июня решил условно-досрочно освободить отбывавшего с октября 2013 года 15-летний срок за государственную измену бывшего сотрудника Полиции безопасности (КаПо), ныне 72-летнего Владимира Вейтмана.
Суд досрочно освободил госизменника Владимира Вейтмана
В своем решении от 7 июня Вируский уездный суд отмечает, что Вейтмана можно на оставшуюся часть срока наказания перевести под пробационный надзор и что электронный надзор будет в его отношении более эффективным, чем отбывание оставшегося срока в тюрьме.
30 октября 2013 года уездный суд признал бывшего сотрудника полиции безопасности Владимира Вейтмана виновным в государственной измене, сборе и передаче внутриведомственной информации, а также в выносе из охраняемой зоны учреждения засекреченных носителей информации. Суд приговорил его к лишению свободы на 15 лет.
Суд также конфисковал у Вейтмана 120 000 евро полученных преступным путем средств и в рамках гражданского иска приговорил его к уплате 65 520 евро. Суд также конфисковал квартиру и автомобиль Вейтмана.
Госпрокуратура обвинила Вейтмана в том, что в период 2002-2011, когда он ушел на пенсию из полиции безопасности, он собирал засекреченную информацию и неоднократно передавал ее Службе внешней разведки РФ (СВР).
По данным КаПо, Вейтмана мотивировала прежде всего денежная выгода, но свою роль сыграло также недовольство рабочими обязанностями и карьерой.
Вейтман работал в Полиции безопасности в период 1994–2011. Ранее, в период 1980–1991, он работал в КГБ.
Материалы дела Вейтмана были засекречены на полвека.
В соответствии с законом о государственной тайне и засекреченной внешней информации степени секретности государственной тайны в порядке возрастания — ограниченная, конфиденциальная, секретная и совершенно секретная.
Максимальный срок засекречивания составляет 75 лет, если информация может подвергнуть опасности жизни задействованных в разведке людей или полицейских агентов. Информация рассекречивается, если прошло 20 лет после смерти находящегося под защитой лица, но не ранее, чем через 50 лет со дня засекречивания.
На 50 лет засекречивается информация, касающаяся международного сотрудничества учреждений безопасности и сотрудничества с различными силовыми структурами.