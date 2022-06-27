Пн, 27.06.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Пропавшая в Таллинне пятилетняя девочка найдена

rus.postimees.ee
Пропавшая в Таллинне пятилетняя девочка найдена
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Пятилетняя Ольга.
Пятилетняя Ольга. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Сегодня в 12:15 в полицию поступило сообщение о том, что на таллиннском пляже Штромка пропала пятилетняя Ольга. Вскоре она была найдена. 

В 13:10 девочка была найдена и с ней все в порядке. К поискам были привлечены сотрудники полиции, волонтеры, вертолеты Департамента полиции и погранохраны и спасатели. 

Полиция напоминает всем родителям, что, приближаясь к водоему, нужно следить за своим ребенком.

Ключевые слова
Наверх