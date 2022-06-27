Пропавшая в Таллинне пятилетняя девочка найдена

В 13:10 девочка была найдена и с ней все в порядке. К поискам были привлечены сотрудники полиции, волонтеры, вертолеты Департамента полиции и погранохраны и спасатели.



Полиция напоминает всем родителям, что, приближаясь к водоему, нужно следить за своим ребенком.