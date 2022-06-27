Опасный томатный вирус проник в растения трех эстонских производителей

ToBRFV — это опасный томатный вирус, который повреждает томаты и перец, и в последние годы он все чаще обнаруживается на территории Европейского Союза. Официальные меры по борьбе с ним предусматривают ежегодный мониторинг во всех государствах-членах Европейского союза, а также уничтожение зараженных растений и дезинфекцию мест произрастания.

При этом зараженные плоды томатов могут продаваться для потребления, вирус не опасен для здоровья человека.

По словам главного специалиста отдела здоровья растений и размножительных материалов Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Биргера Илау, в этом году было взято 68 образцов у 20 эстонских предприятий, выращивающих помидоры для продажи рассады, плодов и семян.

«ToBRFV был выявлен в томатах, принадлежащих трем предприятиям. В двух случаях это были небольшие количества растений, которые были немедленно уничтожены», — сказал Илау. В одном случае производство томатных плодов находилось под контролем, и в конце сезона, после сбора урожая, все растения, выращенные в теплице, были уничтожены. «Ни в одном случае на растениях не было обнаружено никаких признаков вирусной инфекции», — добавил Илау.

Вирус попал в Европу с семенами томатов

Впервые обширный мониторинг был проведен на всей территории Европейского Союза в 2020 году. К настоящему времени этот вирус обнаружен в большинстве стран Евросоюза, в Эстонии он первый раз был найден в 2021 году.