На плодах томатов эстонских производителей в третий раз обнаружен вирус Tomato brown rugose fruit (ToBRFV), пишет Postimees. Мониторинг провел Сельскохозяйственный и продовольственный департамент.
Опасный томатный вирус проник в растения трех эстонских производителей
ToBRFV — это опасный томатный вирус, который повреждает томаты и перец, и в последние годы он все чаще обнаруживается на территории Европейского Союза. Официальные меры по борьбе с ним предусматривают ежегодный мониторинг во всех государствах-членах Европейского союза, а также уничтожение зараженных растений и дезинфекцию мест произрастания.
При этом зараженные плоды томатов могут продаваться для потребления, вирус не опасен для здоровья человека.
По словам главного специалиста отдела здоровья растений и размножительных материалов Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Биргера Илау, в этом году было взято 68 образцов у 20 эстонских предприятий, выращивающих помидоры для продажи рассады, плодов и семян.
«ToBRFV был выявлен в томатах, принадлежащих трем предприятиям. В двух случаях это были небольшие количества растений, которые были немедленно уничтожены», — сказал Илау. В одном случае производство томатных плодов находилось под контролем, и в конце сезона, после сбора урожая, все растения, выращенные в теплице, были уничтожены. «Ни в одном случае на растениях не было обнаружено никаких признаков вирусной инфекции», — добавил Илау.
Вирус попал в Европу с семенами томатов
Впервые обширный мониторинг был проведен на всей территории Европейского Союза в 2020 году. К настоящему времени этот вирус обнаружен в большинстве стран Евросоюза, в Эстонии он первый раз был найден в 2021 году.
Вирус попадает в Европу с семенами томатов из-за пределов ЕС, то есть из третьих стран. Например, только в мае пограничная инспекция обнаружила вирус в семенах томатов, импортированных из Китая, Израиля, Перу, Турции, Танзании, Чили и Кении.
В Эстонию вирус, вероятно, попал также с импортированными семенами томатов. Он очень легко передается. В теплицах вирус мигрирует от растения к растению с помощью одежды и инструментов для вскапывания. О сортах томатов, устойчивых к вирусу Tomato brown rugose fruit, пока не известно.
Вирус Tomato brown rugose fruit может протекать у растений без всяких признаков, но в худшем случае он вызывает тяжелые симптомы как на листьях, так и на плодах. ToBRFV вызывает мозаичность и деформацию листьев. Соцветия буреют и в дальнейшем, на поздних стадиях заражения, могут засыхать. Плоды зараженных растений мельче, имеют более жесткую поверхность, бледные, с коричневыми некротическими пятнами. Инфекция также может привести к полной потере урожая.