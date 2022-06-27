В понедельник водолазы ищут в озере Каркси-Нуйя в Вильяндимаа утонувшего мужчину.
Водолазы ищут в озере Каркси-Нуйя пропавшего мужчину
Водолазы ищут в озере Каркси-Нуйя пропавшего мужчину
В воскресенье в 16:08 на запрудном озере Каркси-Нуйя пропал мужчина
«Очевидец сообщил, что проплывая примерно в десяти метрах от берега, мужчина глотнул воздух и ушел под воду. Одежду нашли у берега, - сказал Sakala главный инспектор Лыунаского спасательного центра Роман Абубикиров. — Спасатели изучили местность с помощью дрона и выходили на воду на лодке, но человека не нашли».
Задействовавшая водолазов полиция продолжает поиски в понедельник.
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