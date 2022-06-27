Водолазы ищут в озере Каркси-Нуйя пропавшего мужчину

«Очевидец сообщил, что проплывая примерно в десяти метрах от берега, мужчина глотнул воздух и ушел под воду. Одежду нашли у берега, - сказал Sakala главный инспектор Лыунаского спасательного центра Роман Абубикиров. — Спасатели изучили местность с помощью дрона и выходили на воду на лодке, но человека не нашли».