В понедельник водолазы искали в озере Каркси-Нуйя в Вильяндимаа утонувшего мужчину.
Водолазы нашли тело утонувшего на озере в Каркси-Нуйя мужчины
Водолазы нашли тело утонувшего на озере в Каркси-Нуйя мужчины
В воскресенье в 16:08 на запрудном озере Каркси-Нуйя пропал мужчина
«Очевидец сообщил, что проплывая примерно в десяти метрах от берега, мужчина глотнул воздух и ушел под воду. Одежду нашли у берега, – сказал Sakala главный инспектор Лыунаского спасательного центра Роман Абубикиров. – Спасатели изучили местность с помощью дрона и выходили на воду на лодке, но человека не нашли».
К вечеру понедельника прибывший из Тарту по вызову полиции в Каркси-Нуйя водолаз достал из озера тело мужчины.
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