Пн, 27.06.2022
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Водолазы нашли тело утонувшего на озере в Каркси-Нуйя мужчины

BNS
Водолазы нашли тело утонувшего на озере в Каркси-Нуйя мужчины
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Водолазы. Снимок иллюстративный.
Водолазы. Снимок иллюстративный. Фото: Kristjan Teedema / Postimees

В понедельник водолазы искали в озере Каркси-Нуйя в Вильяндимаа утонувшего мужчину.

В воскресенье в 16:08 на запрудном озере Каркси-Нуйя пропал мужчина

«Очевидец сообщил, что проплывая примерно в десяти метрах от берега, мужчина глотнул воздух и ушел под воду. Одежду нашли у берега, – сказал Sakala главный инспектор Лыунаского спасательного центра Роман Абубикиров. – Спасатели изучили местность с помощью дрона и выходили на воду на лодке, но человека не нашли».

К вечеру понедельника прибывший из Тарту по вызову полиции в Каркси-Нуйя водолаз достал из озера тело мужчины.

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