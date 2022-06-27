Жители Эстонии стали реже заправляться: предпочтение отдается самому дешевому топливу

Данные о продажах также показывают, что доля автомобильного 98-го бензина снизилась: если раньше около 44 процентов продаваемого в Эстонии автомобильного бензина имели октановое число 98, то в мае и начале июня его доля снизилась до 38 процентов, что связывают с тем, люди снова стали потреблять более дешевый 95-й бензин, пишет Rus.ERR.

"Объем продаж на начало июня отражает тенденции последних двух-трех месяцев, когда продажи автомобильного бензина упали на семь-десять процентов ниже базовых сценариев топливного сектора", – сказал директор Эстонского союза топливных компаний Март Раамат.

"В этом году объемы продаж автомобильного бензина выросли только в Харьюмаа и Пярнумаа. Поскольку автомобильный бензин в основном потребляют частные лица, снижение объемов продаж в уездах с более низкими средними доходами показывает, что объемы потребления топлива снизились именно в сельской местности из-за высоких цен", - сказал Раамат.