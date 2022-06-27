22 июня Варро Вооглайд как частное лицо и возглавляемый им Фонд защиты семьи и традиции (SAPTK) подали иск против премьер-министра Каи Каллас в Харьюский уездный суд, требуя, чтобы она опровергнула якобы неверную информацию, прекратила наносящее ущерб поведение и компенсировала моральный ущерб. Вооглайд известен как скандальный коронаскептик и сторонник запрета на аборты.
Коронаскептики подали в суд на Каю Каллас, иск касается и высказываний о независимости Эстонии
Иск был подан в связи с публикацией, сделанной Каллас на ее официальной странице в Facebook с более чем 26 000 подписчиков 17 февраля и получившей большой общественный резонанс как в социальных, так и в обычных СМИ, в которой премьер-министр утверждала, что в ходе выступления на Тоомпеа, организованного Вооглайдом и SAPTK, были нападения на эстонскую полицию, и что во время демонстрации на площади Свободы организаторы подвергли нападкам врачей, ученых и медицинских работников.
Также премьер-министр осудила Вооглайда за то, что он усомнился в конституционном порядке и сказал, что «нельзя бесконечно выдвигать эмоциональные аргументы, что у нас на башне должен быть сине-черно-белый триколор».
21 февраля, то есть несколько дней спустя, Вооглайд направил Каллас письмо, в котором подчеркнул, что выдвинутые обвинения были серьезными и клеветническими как по отдельности, так и в совокупности, и потребовал немедленно удалить упомянутое сообщение в Facebook и публично извиниться за содержащиеся в нем клеветнические утверждения. Вооглайд также пояснил, что в противном случае он будет вынужден обратиться в суд для защиты своих прав. 18 марта, то есть почти через месяц, из канцелярии премьер-министра пришел лаконичный ответ, в котором сообщалось, что Каллас не намерена менять обсуждаемую публикацию.
По словам Вооглайда, недостойное поведение Каллас не оставило иного выбора, кроме как искать решение проблемы через суд, поскольку сложившаяся ситуация, когда лицо в должности премьер-министра считает допустимым злонамеренно оклеветать критиков своего правительства и, тем самым, в нарушение действующего права, нанести ущерб их репутации, является неприемлемой. Со слов Вооглайда, лицам, осуществляющим государственную власть, следовало бы понимать, что им необходимо придерживаться не более низких, чем в среднем по обществу, норм поведения, а более высоких.
«В действительности, я никогда не подвергал нападкам независимость Эстонии – напротив, большая часть моей общественной деятельности на протяжении многих лет была направлена на сохранение уважения к идеалу государственной независимости Эстонии. Точно также однозначно неверно утверждение, что полиция подверглась нападению во время организованной нами демонстрации – напротив, при организации демонстрации мы всегда подчеркивали необходимость уважительного отношения к полиции. Заявление о том, что мы нападали на врачей, ученых и медперсонал во время состоявшейся в октябре демонстрации, также прямая ложь — наоборот, как организаторы совершенно мирно прошедшей демонстрации, мы неоднократно благодарили медицинских работников за их самоотверженный труд», — пояснил Вооглайд.
В дополнение к наложению обязательства опровергнуть неверную информацию и прекратить вредоносное поведение, Вооглайд добивается от суда обязать Каллас к выплате денежной компенсации в размере, который суд сочтет справедливым, чтобы смягчить хоть в какой-то степени несправедливость, вызванную оскорблением чести. При этом заявление ссылается на существующую в государственном суде практику, согласно которой может считаться целесообразной такая денежная компенсация, которая способна выполнить функцию предотвращения подобных нарушений в будущем.
Публикация Каллас в Facebook
14 февраля Варро Вооглайд, глава фонда «В защиту семьи и традиций» (SAPTK), заявил в программе Objektiiv, что ничего не имел бы против российской оккупации. «Назовите это Эстонской Республикой или Эстляндской губернией, или как-то еще. Кто даст людям возможность нормально жить здесь, рядом с тем люди и будут держаться, — сказал Вооглайд. — Нельзя бесконечно выдвигать эмоциональные аргументы, что у нас на башне должен быть сине-черно-белый триколор, неважно, что под этим триколором – ущемления, притеснения и подавление».
Громкое заявление взбудоражило общественность. Вскоре премьер-министр Кая Каллас отреагировала на высказывания Вооглайда в соцсетях. По ее словам, в качестве премьер-министра она делает всё, чтобы сегодня эстонский флаг развевался на башне Длинный Герман и продолжал развеваться и в будущем.
«Первый раздел Конституции Эстонской Республики гласит, что Эстония является независимой демократической свободной республикой. В день, когда во всем мире развеваются сине-желтые флаги в поддержку независимости Украины, которая является объектом российской агрессии, на независимость Эстонии нападает «борец за свободу» и «выступающий за традиции», прячущийся за сине-черно-белым флагом», — написала Каллас, имея в виду Варро Вооглайда.
Каллас также написала: «Мы помним организованную ими демонстрацию на Тоомпеа, когда на эстонских полицейских напали. Помним организованную 23 октября Варро Вооглайдом и EKRE демонстрацию на площади Вабадузе, где они нападали на эстонских врачей, ученых и медицинских работников. К сожалению, частью риторики Варро и поддерживающей его партии EKRE стало изображение эстонского государства как врага. Нынешняя отсылка к тому, что не имеет значения, какой флаг развевается на башне, — это всего лишь один элемент в длинном списке».
«Безопасность эстонского государства начинается с нашей внутренней безопасности. Могу вас заверить, что я делаю всё возможное для того, чтобы сегодня сине-черно-белый флаг развевался на башне Длинный Герман и продолжал развеваться в будущем», — написала тогда Каллас в своем посте.