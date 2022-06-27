Коронаскептики подали в суд на Каю Каллас, иск касается и высказываний о независимости Эстонии

«В действительности, я никогда не подвергал нападкам независимость Эстонии – напротив, большая часть моей общественной деятельности на протяжении многих лет была направлена на сохранение уважения к идеалу государственной независимости Эстонии. Точно также однозначно неверно утверждение, что полиция подверглась нападению во время организованной нами демонстрации – напротив, при организации демонстрации мы всегда подчеркивали необходимость уважительного отношения к полиции. Заявление о том, что мы нападали на врачей, ученых и медперсонал во время состоявшейся в октябре демонстрации, также прямая ложь — наоборот, как организаторы совершенно мирно прошедшей демонстрации, мы неоднократно благодарили медицинских работников за их самоотверженный труд», — пояснил Вооглайд.

В дополнение к наложению обязательства опровергнуть неверную информацию и прекратить вредоносное поведение, Вооглайд добивается от суда обязать Каллас к выплате денежной компенсации в размере, который суд сочтет справедливым, чтобы смягчить хоть в какой-то степени несправедливость, вызванную оскорблением чести. При этом заявление ссылается на существующую в государственном суде практику, согласно которой может считаться целесообразной такая денежная компенсация, которая способна выполнить функцию предотвращения подобных нарушений в будущем.

Публикация Каллас в Facebook

14 февраля Варро Вооглайд, глава фонда «В защиту семьи и традиций» (SAPTK), заявил в программе Objektiiv, что ничего не имел бы против российской оккупации. «Назовите это Эстонской Республикой или Эстляндской губернией, или как-то еще. Кто даст людям возможность нормально жить здесь, рядом с тем люди и будут держаться, — сказал Вооглайд. — Нельзя бесконечно выдвигать эмоциональные аргументы, что у нас на башне должен быть сине-черно-белый триколор, неважно, что под этим триколором – ущемления, притеснения и подавление».

Громкое заявление взбудоражило общественность. Вскоре премьер-министр Кая Каллас отреагировала на высказывания Вооглайда в соцсетях. По ее словам, в качестве премьер-министра она делает всё, чтобы сегодня эстонский флаг развевался на башне Длинный Герман и продолжал развеваться и в будущем.

«Первый раздел Конституции Эстонской Республики гласит, что Эстония является независимой демократической свободной республикой. В день, когда во всем мире развеваются сине-желтые флаги в поддержку независимости Украины, которая является объектом российской агрессии, на независимость Эстонии нападает «борец за свободу» и «выступающий за традиции», прячущийся за сине-черно-белым флагом», — написала Каллас, имея в виду Варро Вооглайда.

Каллас также написала: «Мы помним организованную ими демонстрацию на Тоомпеа, когда на эстонских полицейских напали. Помним организованную 23 октября Варро Вооглайдом и EKRE демонстрацию на площади Вабадузе, где они нападали на эстонских врачей, ученых и медицинских работников. К сожалению, частью риторики Варро и поддерживающей его партии EKRE стало изображение эстонского государства как врага. Нынешняя отсылка к тому, что не имеет значения, какой флаг развевается на башне, — это всего лишь один элемент в длинном списке».

«Безопасность эстонского государства начинается с нашей внутренней безопасности. Могу вас заверить, что я делаю всё возможное для того, чтобы сегодня сине-черно-белый флаг развевался на башне Длинный Герман и продолжал развеваться в будущем», — написала тогда Каллас в своем посте.