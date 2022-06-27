"Видимо, мир сошел с ума". Что говорят и как живут противники и сторонники России в Северодонецке и окрестностях

Всю весну жители Лисичанска наблюдали, как за рекой горит Северодонецк. К июню и сам Лисичанск фактически превратился в руины - по оценке местных властей, город разрушен как минимум на 60%. Несмотря на это, в нем к лету оставались 15 тысяч человек.

"В Лисичанске, если ты жив - уже значит, удачный день", - так происходящее в городе описал начальник полиции Луганской области в интервью журналистке Би-би-си Орле Герин, которая побывала в Лисичанске в середине июня.

По словам Герин, в артиллерийской дуэли, которая ведется за Лисичанск, украинцам не хватает боеприпасов и оружия: на одно украинское орудие приходится 10-15 российских. О нехватке оружия прямо говорят и украинские чиновники. Например, по мнению Гайдая, если бы Запад предоставил Украине нужное количество вооружений, "зачистить" Северодонецк можно было бы меньше чем за неделю.

"В Киеве говорят, что верят [в победу]. Но здесь, на земле, в Донбассе, дело выглядит так, что Украина проигрывает эту битву - и это лето будет летом поражений", - сказала Герин в своем репортаже.

A woman mourns over the body of her relative who was reportedly killed by a cluster rocket in the city of Lysychansk in the eastern Ukrainian region of Donbas on June 18, 2022 amid the Russian invasion of the country Фото: AFP

Связи с теми, кто остается в городе, сейчас нет. Попасть в него, помимо журналистов и военных, могут только волонтеры, которые помогают эвакуировать людей и доставляют оставшимся гуманитарные грузы.