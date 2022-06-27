Лето – пора, когда многие планируют отправиться за границу. Пассажиры уже заметили, что общая стоимость авиабилетов и поездок значительно увеличилась. Каковы же основные вызовы, стоящие сегодня перед туристической индустрией, и почему на поездки за границу приходится тратить больше?
Почему дорожают путешествия за границу: четыре причины
Руководитель эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель пояснил, что в настоящее время путешествовать за границу намного дороже, и это необходимо учитывать при планировании бюджета поездки: «Планировать поездку и покупать билеты нужно заблаговременно, поскольку после двухлетнего простоя из-за Covid-19 спрос очень высок. Горящих предложений также не предвидится, поскольку нет четкого прогноза восстановления осенью экономической и эпидемиологической обстановки».
Повышение цен в настоящее время имеет место не только в Эстонии, но, и во всей Европе, и понятно, что это приводит к непредвиденным расходам. Поэтому люди должны быть готовы откладывать на поездку больше денег, чтобы покрыть возможные повысившиеся расходы. «Стоит обязательно подумать о страховании путешествия, которое часто идет в комплекте с банковскими кредитными картами. Карты Citadele X также обеспечивают такое страхование», - сказал Моппель.
Почему путешествия стали дороже:
1. Цены на топливо
Подорожавшее топливо оказывает сильное влияние на авиационную отрасль. По сравнению с июнем прошлого года мировой индекс цен на авиатопливо вырос на 128%. В Европе он по-прежнему еще выше – 134%. Топливо обычно составляет 35–40% стоимости авиабилета, а у небольших авиакомпаний эта доля может быть еще больше.
Стоит отметить, что цены на топливо и их рост влияют не только на авиабилеты, но и на аренду автомобилей, общественный транспорт, а также, например, на цены в ресторанах.
2. Растущий спрос
Пандемия заставила людей по всему миру отложить путешествия на несколько лет. В результате, в настоящее время спрос находится на максимальном уровне за последние годы. Люди ожидают путешествий и качественного отдыха, что позволяет поставщикам услуг устанавливать более высокие цены, из-за высокого спроса. Во время пандемии у людей была возможность экономить. Сбережения теперь используют для покупки более продолжительных поездок или просто, чтобы больше тратить в отелях или ресторанах.
3. Рост цен на энергию
Отели и дома отдыха также ежедневно сталкиваются с более высокими текущими расходами – отопление, газ и электричество являются одними из основных компонентов гостиничных расходов, поэтому после прошлой зимы более высокая цена проживания оправдана. Отели платят работникам зарплаты и предоставляют услуги питания, а расходы на эти категории выросли из-за инфляции.
4. Желание наверстать упущенное во время пандемии
Желание людей приятно проводить свободное время сегодня относительно высоко. Неопределенность в отношении осеннего и зимнего сезона вынуждают туристический сектор зарабатывать как можно больше, чтобы еще заполнить и обусловленный коронавирусом дефицит. Во время пандемии многие туристические предприятия закрылись или сократили заработную плату, и необходимость компенсировать разницу и привлекать работников, вероятно, будет оплачиваться за счет клиентов.