Видео ⟩ Мячом по ягодицам. На бейсбольном матче началась массовая драка

Инцидент произошел из-за того, что игрок "Энджелс" Эндрю Ванц во время подачи намеренно угодил мячом в ягодицы соперника. Арбитры вынесли бейсболистам предупреждение, что не понравилось представителям обеих команд, которые устроили массовую драку.

Арбитрам и работникам арены удалось разнять команды лишь спустя четыре минуты после начала потасовки. В итоге тренеры команд и шесть игроков были удалены. После прекращения драки матч был продолжен. Встреча завершилась победой "Энджелс" со сетом 2:1.