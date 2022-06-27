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Видео ⟩ Мячом по ягодицам. На бейсбольном матче началась массовая драка

rus.postimees.ee
Мячом по ягодицам. На бейсбольном матче началась массовая драка
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Драка на бейсбольном матче.
Драка на бейсбольном матче. Фото: Mark J. Terrill/AP

В матче североамериканской Главной лиги бейсбола (MLB) между командами "Сиэтл Маринерс" и "Лос-Анджелес Энджелс" произошла массовая драка, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел из-за того, что игрок "Энджелс" Эндрю Ванц во время подачи намеренно угодил мячом в ягодицы соперника. Арбитры вынесли бейсболистам предупреждение, что не понравилось представителям обеих команд, которые устроили массовую драку.

Арбитрам и работникам арены удалось разнять команды лишь спустя четыре минуты после начала потасовки. В итоге тренеры команд и шесть игроков были удалены. После прекращения драки матч был продолжен. Встреча завершилась победой "Энджелс" со сетом 2:1.

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