В матче североамериканской Главной лиги бейсбола (MLB) между командами "Сиэтл Маринерс" и "Лос-Анджелес Энджелс" произошла массовая драка, сообщает РИА Новости.
Видео ⟩ Мячом по ягодицам. На бейсбольном матче началась массовая драка
Мячом по ягодицам. На бейсбольном матче началась массовая драка
Инцидент произошел из-за того, что игрок "Энджелс" Эндрю Ванц во время подачи намеренно угодил мячом в ягодицы соперника. Арбитры вынесли бейсболистам предупреждение, что не понравилось представителям обеих команд, которые устроили массовую драку.
Арбитрам и работникам арены удалось разнять команды лишь спустя четыре минуты после начала потасовки. В итоге тренеры команд и шесть игроков были удалены. После прекращения драки матч был продолжен. Встреча завершилась победой "Энджелс" со сетом 2:1.
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